A Cesenatico i dopo cena col “ritocchino”

Dopo cena col “ritocchino”. Si tratta della nuova idea di Alessandro Pasquali, chirurgo estetico di Cesenatico che ha deciso di aprire il suo studio medico sul porto canale di Cesenatico in orario notturno.

“La chirurgia estetica – spiega il dottor Pasquali – non è più una branca esclusiva a disposizione soltanto di una clientela facoltosa. Per questo non c’è nulla di male, durante una serata come tante, fare un salto in un ambulatorio medico per chiedere informazioni o una consulenza”