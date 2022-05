A Cefalù le città sotto la città

Il 17 – 18 – 19 Giugno Le Giornate Europee dell’Archeologia con il grande ritorno!

A Cefalù le città sotto la città – la grande emozioni. La stampa ed i cittadini potranno vedere lo scavo della città greca!!

A Carassai nelle Marche un meraviglioso Museo Archeologico con reperti unici!

A Terracina, nel Lazio, il Foro Emiliano che con i suoi monumenti e il sottostante sistema di gallerie sostruttive costituisce un complesso monumentale di eccezionale valore archeologico, architettonico ed urbanistico.

Flora Fortunata Rizzo (Vice Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia) :

“Decine e decine di attività culturali per promuovere ancora una volta il nostro straordinario patrimonio archeologico”.

“Dal 17 al 19 Giugno si terranno le “Giornate Europee dell’Archeologia”. E’ il primo, grande ritorno dopo la fase acuta della pandemia.

Molteplici saranno gli eventi a cura delle sedi territoriali di Archeoclub D’Italia.

La manifestazione è gestita dall’Ente pubblico francese INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives –, e organizzata in Italia dalla Direzione Generale Musei e dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura.

L’Archeoclub d’Italia attraverso le proprie Sedi Locali, presenti nel territorio nazionale, parteciperà con decine e decine di attività culturali per promuovere ancora una volta il nostro straordinario patrimonio archeologico e con una particolare attenzione verso quei siti ancora poco conosciuti e per questo motivo anche poco valorizzati e fruibili.

L’occasione è buona anche per porre l’accento sull’importante lavoro degli archeologi e di tutte quelle figure professionali che contribuiscono alla ricerca, allo studio e alla conoscenza e divulgazione del patrimonio archeologico”.

Lo ha annunciato Flora Fortunata Rizzo, Vice Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.

E che eventi, targati Archeoclub D’Italia!! A Cefalù le città sotto la città!

“Dalle sedi territoriali, Archeoclub D’Italia oggi ne conta più di 150, stanno arrivando i primi dettagli. Ad esempio a Cefalù, in Sicilia – ha continuato la Rizzo – vedremo le città sotto la città. Possiamo affermate che abbiamo la città greca, romana, bizantina, normanna.

Dal vivo vedremo, per la prima volta, lo scavo della città greca. Sarà un’occasione unica per la stampa e per i cittadini.

Ma gli eventi sono tanti. A Carassai, nelle Marche, c’è un meraviglioso Museo Archeologico con reperti davvero unici e di grande testimonianza sulla storia del territorio.

Nel Lazio, a Terracina c’è il Foro Emiliano che con i suoi monumenti e il sottostante sistema di gallerie sostruttive costituisce un complesso monumentale di eccezionale valore archeologico, architettonico ed urbanistico.

Una grande opportunità per conoscere meglio il nostro patrimonio archeologico, la nostra storia per poi esportarla e promuoverla nel Mondo!”.

Ed intanto domani, Archeoclub D’Italia, offrirà l’opportunità di far conoscere Orvieto. Fanum Voltumnae: il santuario etrusco di Campo della Fiera

Il webinar avrà inizio alle ore 18 in diretta online. Per prenotarsi basta inviare una richiesta a webinar@archeoclubitalia.org .

Domani la possibilità di vedere il santuario etrusco di Campo della Fiera. L’area del santuario è stata frequentata per oltre 2000 anni dal VI secolo a.C. al XV secolo.

Dal 2000 sono iniziate le campagne di scavo alla base della rupe di Orvieto che hanno portano al rinvenimento di straordinari monumenti e manufatti di altissima qualità che non lasciano dubbi nel riconoscervi il Fanum Voltumnae, cioè il dio Veltune in etrusco, manifestazione di Tinia, il Giove degli Etruschi, invano cercato a partire dal XV secolo. Oggi il “luogo celeste”, come lo chiamava quel popolo, è finalmente riemerso.

Interverranno: Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia, Filippo Avilia docente dell’Università IULM di Milano, Simonetta Stopponi, etruscologa, già docente dell’Università di Perugia. Condurrà: Maria Luisa Bruto, Archeologa.