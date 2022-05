7 maggio, a Cagliari Tumori Femminili e sport: un calcio al cancro

Torna l’attesissimo evento dell’anno Tumori femminili e sport: un calcio al cancro che giunge alla sesta edizione.

Sarà il 7 maggio a Cagliari in Aula consiliare in Via Roma 145, dalle 8:30 alle 13:30 e al Centro Sportivo Giuseppe Belly (ex campo Ossigeno) in Viale Cimitero 29 dalle 16.

L’iniziativa è organizzata da Mai Più Sole contro il Tumore e Fondazione Taccia;

con la collaborazione di Fidapa BPW sezione Cagliari;

il patrocinio del Comune di Cagliari, del Cagliari Calcio, di Cittadinanzattiva, di SIPO (Società Italiana Psiconcologia) regione Sardegna, di Karalis Pink Team Daniela Secchi e Passu Passu.

“Il gioco di squadra fa la differenza” e “La vita è tutto il resto” sono i leitmotiv che ruotano attorno a Mai Più Sole e che emergono con la manifestazione “Un calcio al cancro”:

nata proprio per mettere in luce il gioco di squadra tra operatori sanitari, medici, amici, familiari e pazienti durante il percorso di cure oncologiche.

E se lo sport è fondamentale in ottica preventiva, riabilitativa e andrebbe prescritto come si fa con un farmaco, le amiche di Mai Più Sole mettono in campo anche la medicina del sorriso, della Vita oltre la malattia.

L’iniziativa si svolge in due momenti differenti:

Nella mattinata, come in un’armoniosa azione corale, si “passeranno la palla” esperti del settore dell’oncologia, della medicina sportiva, rappresentanti delle associazioni di volontariato e pazienti che racconteranno, col sorriso, il proprio trascorso oncologico.

La sera si ha la vera e propria dimostrazione sportiva del gioco di squadra, infatti si svolge un torneo di calcio a 5 amatoriale (perlopiù femminile) a cui partecipano pazienti, medici, familiari, giocatori amatoriali e professionisti promuovendo lo spirito del fair play e dell’amicizia.

Programma Scientifico

Modera Daniela Cadeddu

Saluti

Albachiara Bergamini, Fondazione Taccia, Mai Più Sole, Fidapa BPW sezione Cagliari

Fondazione Taccia, Mai Più Sole, Fidapa BPW sezione Cagliari Edoardo Tocco, Presidente del Consiglio del Comune di Cagliari

Interventi

Daniele Farci , Direttore Unità Medicina e Oncologia, Nuova Casa di Cura di Decimomannu coordinatore Aiom Sardegna, consigliere Nazionale Aiom, Consigliere Lilt

Cagliari, Consigliere Ordine Medici Cagliari

Stili di vita e tumori

Clelia Madeddu, oncologa ospedale Policlinico Duilio Casula e professoressa associata dell'Università degli studi di Cagliari

L'alimentazione come integrazione all'attività fisica nella prevenzione e nella terapia dei tumori

dell’Università degli studi di Cagliari

L’alimentazione come integrazione all’attività fisica nella prevenzione e nella terapia dei

tumori

, oncologa ospedale Policlinico Duilio Casula e professoressa associata dell’Università degli studi di Cagliari L’alimentazione come integrazione all’attività fisica nella prevenzione e nella terapia dei tumori Testimonianza Nicoletta Brucchietti

Marco Scorcu , Responsabile Medicina dello Sport ASSL Cagliari, Ospedale San Giovanni

di Dio, Cagliari, Responsabile sanitario Cagliari Calcio

Esercizio fisico nella prevenzione dei tumori femminili: quale,quando e quanto

Esercizio fisico nella prevenzione dei tumori femminili: quale,quando e quanto

Testimonianza Marilena Serra

Massimo Dessena , chirurgo senologo Policlinico Duilio Casula, Monserrato, coordinatore

Ragionale SIC

Riduzione dell’aggressività chirurgica e migliore qualità di vita

Riduzione dell'aggressività chirurgica e migliore qualità di vita

Testimonianza Michele Marongiu, Acentro per il sociale

, Acentro per il sociale Daniela Tocco , Insegnante di educazione Fisica, Allenatore e Formatore sportivo, Personal

e Mental Coach

Dalla Teoria alla Realtà: Il Ruolo dell’Attività Motoria per il Benessere dopo la Malattia

Dalla Teoria alla Realtà: Il Ruolo dell'Attività Motoria per il Benessere dopo la Malattia

Testimonianza Marina Montisci, presidente Karalis Pink Team Daniela Secchi

, presidente Karalis Pink Team Daniela Secchi Barbara Pintus , operatore specializzato linfodrenaggio metodo vodder, terapista della

riabilitazione Centro CDR, Cagliari

Il ruolo del fisioterapista nel percorso riabilitativo delle pazienti mastectomizzate

Il ruolo del fisioterapista nel percorso riabilitativo delle pazienti mastectomizzate

Segni Nicoletta e Cau Samuela, insegnanti di Pilates

Riequilibrio posturale con il metodo pilates dopo il tumore al seno

Torneo Calcio a 5 femminile

Il torneo di calcio a 5 amatoriale si svolgerà a Cagliari alle ore 16, al Centro sportivo Giuseppe Belly (ex campo Ossigeno) in Viale Cimitero 29.

Sarà presentato dal giornalista Fabrizio Serra e scenderanno in campo le squadre: