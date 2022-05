100 copie per il progetto di FocuSardegna

100 copie per 100 biblioteche: Dieci Sabati.Le vite degli autori sardi. un progetto di FocuSardegna con Matteo Porru

“DIECI SABATI: Le vite degli autori sardi”.

Dieci autori da riscoprire, nelle biblioteche e centri culturali della Sardegna

“DIECI SABATI. Le vite degli autori sardi” è stato presentato al XXXIII Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il progetto editoriale della testata sarda di approfondimento culturale FocuSardegna nasce sul web come “condivisione d’amore”, tra il talentuoso scrittore Matteo Porru, la testata e i lettori e sostenitori del crowdfunding.

Il volume non è in vendita ma sarà disponibile in 100 biblioteche e centri culturali della Sardegna.

100 copie per altrettante biblioteche e centri culturali della Sardegna, per riscoprire dieci nomi della letteratura e della poesia sarda dimenticati, poco conosciuti, persi tra le pieghe della storia.

È il progetto editoriale “Dieci Sabati. Le vite degli autori sardi”, prima pubblicazione della testata FocuSardegna, attiva dal 2013, che mette su carta dieci biografie avvincenti di altrettanti autori sardi, riscoperti dalla talentuosa penna di Matteo Porru, premio Campiello Giovani 2019, autore Garzanti ed editorialista.

Il volume, presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino da Matteo Porru e Mariella Cortés, direttrice di FocuSardegna, vuole supportare il quarto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, Istruzione di qualità: garantire a tutti un’istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente eque e di qualità.

L’opera è stata infatti realizzata grazie a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal basso ed è fuori commercio ma destinata unicamente a biblioteche e centri culturali (che possono farne richiesta a questo link Modulo di adesione: Dieci Sabati. Le vite degli autori sardi(FocuSardegna, 2022) (google.com)), luoghi di cultura e libero dialogo, in linea con la filosofia di FocuSardegna e con quel desiderio di condivisione costante della cultura che alimenta la voglia di raccontare di Matteo Porru.

«Dieci Sabati è il manifesto della filosofia FocuSardegna, del nostro amore per il territorio e dell’impegno affinché nessun dettaglio della nostra storia e cultura venga dato per scontato»,

ha spiegato Mariella Cortés in occasione dell’evento al Salone del Libro.

Dieci Sabati ripercorre le vite e la produzione letteraria degli autori ma anche le connessioni con i territori di appartenenza e di adozione e tratteggia una Sardegna e un’Italia a cavallo tra due secoli, Ottocento e Novecento.

Il volume, impreziosito dagli scritti di Gianni Filippini e Giacomo Mameli, accoglie dieci nomi e altrettante poesie o testi di prosa, selezionate da Matteo Porru e accompagnate dalle opere artistiche di Irene Bosu.

Ogni nome è corredato dalla ragione della sua riscoperta e dai luoghi di vita, avventure e produzione letteraria e poetica.

“Mi piace pensare che le mie biografie possano diventare immortali grazie al ricordo di chi ha conosciuto queste persone e che, grazie a Dieci Sabati, ne ritrova frammenti di quotidianità”, ha commentato Matteo Porru.

Il progetto editoriale ha ottenuto, inoltre, il patrocinio del Distretto Culturale del Nuorese, a riprova della sua importanza per la valorizzazione della cultura territoriale.

«Matteo ha raccontato le vite di autori e autrici della Sardegna, che hanno dato lustro ai propri paesi di origine attraverso la grandezza della loro scrittura –

spiegano i fondatori di Focusardegna, Simone Tatti, Mariella Cortés, Irene Bosu e Natascia Talloru – e l’ha fatto con un obiettivo: far conoscere, senza limiti.

Proprio per questo abbiamo deciso di destinare l’opera a quelle realtà che operano per la conoscenza libera e alimentano il dialogo culturale.

Dieci Sabati nasce come condivisione d’amore e ci piace pensare che, tra cento anni, quelle storie saranno ancora lì, per tutte le persone affamate di cultura”.