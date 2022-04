Windsurfista in difficoltà: intervento Guardia Costiera

WINDSURFISTA IN DIFFICOLTA’ AL LARGO DI LI CUNCHEDDI – INTERVIENE LA GUARDIA COSTIERA DI OLBIA.

Nelle prime ore del pomeriggio la Sala Operativa della Guardia Costiera di Olbia riceveva una richiesta di soccorso da un windsurfista che in balia delle onde e del forte vento (vento forza 6 da SE e onde di circa 2 metri) non riusciva a tornare a riva.

Immediatamente la Sala Operativa della Guardia Costiera di Olbia, al Comando del Direttore Marittimo C.V. (CP) Giovanni CANU, disponeva l’intervento della Motovedetta CP 2116 che, giunta in zona, riusciva con non poche difficoltà a causa delle condizioni meteomarine particolarmente avverse ad individuare il windsurf a circa un miglio dalla costa e a trarre in salvo il malcapitato, che, a parte l’evidente spavento, risultava essere in ottimo stato di salute.

Dopo averlo tratto in salvo, la Motovedetta CP 2116 dirigeva per il porto di Olbia, ove la persona soccorsa veniva sbarcata per fare rientro al proprio domicilio senza necessità di cure mediche.

advertisement

La Guardia Costiera raccomanda prima di intraprendere qualsiasi attività in mare di verificare le condizioni meteomarine e nel caso di impiego di unità sia a vela che a motore, l’idoneità delle stesse alla navigazione, la portata e l’efficienza delle apparecchiature radio per le comunicazioni di emergenza oltre all’osservanza dei limiti di navigazione dalla costa in relazione alle caratteristiche ed alla patente nautica posseduta.

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO:

CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI!

OLBIA 12/04/2022