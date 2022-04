Volotea festeggia i 10 anni all’Aeroporto di Cagliari

Volotea ha festeggiato oggi, 6 aprile 2022, all’Aeroporto di Cagliari, il suo decimo anniversario.

Cagliari: Oggi all’Aeroporto di Cagliari la compagnia low cost Volotea ha voluto festeggiare i suoi 10 anni di presenza e attività in Italia.

Il primo volo è stato il 5 aprile 2012 dal Veneto alla Sardegna!

Anche per questo ha deciso di festeggiare questo traguardo a Cagliari, riconfermando lo stretto legame instaurato con l’isola.

La compagnia è presente in Sardegna dal 2012 presso i tre scali e, in tutti questi anni, ha dimostrato di credere e scommettere sull’isola.

Alla conferenza stampa erano presenti e sono intervenuti:

Carlos Muñoz (Presidente e fondatore di Volotea),

Valeria Rebasti (Country Manager Volotea per l’Italia),

Gianni Chessa (Assessore regionale del Turismo)

e Giorgio Todde (Assessore regionale dei Trasporti).

Tutti i presenti hanno voluto ringraziare la compagnia e sottolineare l’impegno e gli investimenti che la stessa ha sostenuto in questi anni.

Anche e soprattutto nonostante le numerose difficoltà che si sono presentate.

Il decimo Anniversario di Volotea:

Giorgio Todde, Assessore regionale dei Trasporti, ha iniziato la collaborazione con Volotea sin da inizio legislatura e ha voluto ringraziare la compagnia per l’impegno costante che questa ha dimostrato:

“Abbiamo attraversato un momento difficile e attendiamo una ripresa del mercato aeronautico.

La notizia sulla continuità territoriale è quella che più mi rende felice e orgoglioso del lavoro svolto in questi anni.

Due importanti vettori come la compagnia di bandiera ITA e Volotea hanno accettato di volare da e per la Sardegna per 12 mesi senza compensazioni, con un accordo per la distribuzione al 50%.

Questo ci fa davvero molto piacere e ci sarà sempre la collaborazione da parte delle autorità”.

Carlos Muñoz (Presidente e fondatore di Volotea) ha subito voluto sottolineare l’importanza della Sardegna come mercato fondamentale e strategico per Volotea:

“Il nostro modello di aviazione è un modello che vuole essere il più possibile umano ed è bello vedere che ci sono dei riscontri positivi in questo senso.

Il mese scorso abbiamo passato i 40 milioni di passeggeri nella storia della compagnia e di questi quasi la metà sono passeggeri in Italia: 10 sul Veneto e quasi 5 sulla Sardegna.

Per ribadire e dimostrare l’importanza dell’isola nel nostro mercato!

E’ stato davvero un salto non solo in quantità ma soprattutto in qualità, in trasformazione di prodotto:

Volotea ha trasformato il suo prodotto in maniera fondamentale e sappiamo che questo è molto apprezzato dai nostri clienti sardi.

Da metà maggio opereremo insieme con ITA, per adesso con la divisione al 50% di tutte le frequenze.

Ma si lavora anche per sviluppare altre possibilità insieme, sarebbe molto interessante”.

L’attenzione per le città di medie dimensioni, i riconoscimenti e l’impegno per l’ambiente:

Volotea è una compagnia molto importante perchè copre città di medie dimensioni: questa è stata una strategia della compagnia, in quanto queste città sono sotto-servite dal settore.

Vuole essere una “portatrice di collettività” e, soprattutto, di qualità.

Il fondatore di Volotea ha voluto ricordare un prezioso riconoscimento: la compagnia è stata premiata con il World Travel Award 2021 per le low cost.

Volotea si impegna per offrire una buona esperienza ad un prezzo competitivo.

“Trovare il prezzo competitivo non deve obbligare il cliente ad una esperienza negativa” afferma Muñoz.

Volotea intende impegnarsi concretamente anche per l’ambiente: nei prossimi anni si vorrebbe puntare a progetti che guardino all’elettrico e all’ibrido;

ha lanciato “Voloterra“, un contributo volontario dei clienti (2 euro) con l’obiettivo di compensare il 25% di emissioni entro il 2025;

dal 2022, inoltre, Volotea prenderà parte ai programmi SAFs, ovvero l’utilizzo di uno speciale carburante per “decarbonizzare” nei prossimi 10 anni: obiettivo molto difficile ma strategico.

Si tratta di SAF miscelato (gli Aeromobili Airbus al momento sono certificati per volare con una miscela al 50% di SAF e 50% carburante per aviazione tradizionale).

Volotea intende operare con tutti i canali di distribuzione: tour operator, agenzie di viaggi…soprattutto con la Sardegna che, su questo fronte, vanta una tradizione molto forte.

Le offerte, i servizi e la continuità territoriale:

Valeria Rebasti, Country Manager Volotea per l’Italia, ha voluto, inoltre, ricordare una interessante offerta:

per festeggiare l’anniversario della compagnia insieme a tutti gli italiani è stata lanciata una promozione valida fino all’8 aprile; molti voli sono in offerta a 5 euro, tasse aeroportuali incluse.

Per informazioni: VOLOTEA | Offerte in di voli low cost 5,00 €

“In questi 10 anni abbiamo creato tantissime opportunità di lavoro in Sardegna, sia direttamente (200 posti di lavoro) che indirettamente, legati al settore del turismo (alberghi, ristorazione, servizi di handling…).

L’obiettivo di Volotea è quello di destagionalizzare, lavoriamo di pari passo con l’isola per far sì che i turisti vengano in Sardegna tutto l’anno.

Siamo qui per crescere sia in estate che in inverno”.

Viene ribadita l’importanza della Sardegna: da sempre Volotea ha volato su tutti e tre gli aeroporti sardi.

Nel 2019 Volotea ha lanciato la base operativa di Cagliari e nel 2021 la base di Olbia, che, ipotizzata come base stagionale, è invece rimasta operativa tutto l’anno grazie all’accordo per la continuità.

Nel 2022 vengono offerte un totale di 45 rotte da tutta l’isola:

20 a Cagliari;

a altre 20 ad Olbia;

ad 5 ad Alghero, (in quanto aeroporto più piccolo ma con l’impegno di Volotea di continuare a crescere).

L’impegno verso la Sardegna è sempre forte; sono stati implementati numerosi servizi per i sardi, non previsti dal bando, come ad esempio:

bambini non accompagnati;

animali in stiva : servizio offerto solo verso Roma Fiumicino e Milano Linate dalla Sardegna;

: servizio offerto solo verso Roma Fiumicino e Milano Linate dalla Sardegna; implementazione delle barelle: il servizio comporta allungamento dei tempi di gestione e modifiche molto importanti nelle operazioni. Ma Volotea è riuscita a servire al meglio anche questa esigenza;

il servizio comporta allungamento dei tempi di gestione e modifiche molto importanti nelle operazioni. Ma Volotea è riuscita a servire al meglio anche questa esigenza; dal 15 aprile verranno trasportati anche radiofarmaci.

Volotea offre tassi di puntualità altissimi per i voli in continuità: più di 9 voli su 10 sono stati operati in massima puntualità.

Non ci sono state, praticamente, cancellazioni di voli: questo è un dato molto importante soprattutto per i residenti sardi, che devono poter contare sulla certezza di poter viaggiare.

Continuità territoriale: grazie all’accordo sottoscritto con ITA per la divisione al 50% delle rotte, è prevista la copertura di 4 rotte, da parte di Volotea, della continuità territoriale, senza compensazione per 12 mesi:

DA CAGLIARI:

Fiumicino: 5 voli al giorno;

Linate: 2 voli al giorno.

DA OLBIA:

Fiumicino: 3 voli al giorno;

Linate: 2 voli al giorno.

Nuovi voli in vendita da oggi o da domani.

Servizi offerti e tasso di soddisfazione dei clienti:

Le valutazioni sui servizi offerti dalla compagnia sono raccolti e analizzati da TrustPilot:

Volotea è una delle compagnie che, da sempre, ha il tasso di soddisfazione dei clienti più elevato (valutazione di 3,8 su 5).

I punti forti individuati dai clienti sono stati soprattutto:

la cordialità del personale, l’attenta gestione dei servizi, la puntualità dei voli, le procedure veloci ed efficienti per il cambio dei biglietti.

La compagnia ha attivato, inoltre, un Call Center gratuito per tutti i residenti sardi passeggeri, che devono comprare i voli in continuità territoriale.

Per i clienti sardi è attivo un “Sardinian Pass”:

i residenti in Sardegna che possiedono il prodotto “MegaVolotea”, prodotto di fidelizzazione che consente di ottenere vantaggi sui servizi, se acquistano 5 voli di andata e ritorno tramite il programma MegaVolotea hanno diritto ad un buono del valore di 100 euro da spendere sui voli successivi.

Un ringraziamento sentito anche da parte dell’Assessore Chessa e dal Presidente di Confindustria Regionale Maurizio Pascale:

per l’impegno dimostrato da Volotea per i servizi offerti alla Sardegna.

La sfida posta dalla Regione e dalla compagnia è quella di un turismo tutto l’anno.

Elena Elisa Campanella