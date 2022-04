Villacidro Skyrace, i risultati

Nel sud della Sardegna , in uno scenario montuoso aspro e duro, su sentieri che salgono fra pietraie e foreste, cascate d’acqua pura e rigogliosa macchia mediterranea, è andata in scena la quinta edizione della Villacidro Skyrace. Evento composto da una ultra e dalla skyrace che ha inaugurato il circuito Fisky Crazy Skyrunning Italy Cup. A tirare le redini il Margiani Team di Paolo Curridori insieme ai villacidresi e a oltre duecento volontari.

