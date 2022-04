Vienna Cammarota attraverserà la Russia

Vienna Cammarota (Ambasciatrice Archeoclub D’Italia, anni 72 andrà in Cina a piedi!) : “Camminerò per la storia! Attraverserò anche parte del territorio russo!”.

Ben 22.000 km a piedi in 1460 giorni dal Lazzaretto Nuovo di Venezia a Pechino, uno zaino dal peso di 20 kg e foto – cartoline inedite sui luoghi da lei attraversati in Campania ed in Italia.

Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli): “Mai come in questo periodo di conflitti alle porte dell’Europa, abbiamo bisogno di esempi come quello di Vienna. Una donna messaggera di pace e concordia!”.

Nel link video e foto conferenza stampa, interviste, video ed immagini dei cammini recenti di Vienna Cammarota come la Via Regia delle Calabrie ed anche immagini del Lazzaretto Nuovo di Venezia – https://wetransfer.com/downloads/49c9039c7bb6b222bf6f700bd14d6b7f20220419142311/f45286f48a4a0d3ec8986e6fac33262f20220419142423/64999b

Fabrizio Cattaneo della Volta (Presidente del Real Yacht Club Canottieri Savoia) : “Abbiamo consegnato a Vienna i colori del Circolo Savoia. L’attendiamo al suo rientro tra 4 anni!”

E’ tutto pronto dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, lì nacque la prima quarantena.

La stampa potrà vedere:

le casette che ospitavano i malati, le certificazioni originali,

ma addirittura i graffiti scolpiti, i disegni, le pinze e gli oggetti utilizzati per sanificare gli ambienti,

ma anche reperti archeologici di più epoche e il sentiero naturalistico delle Barene per capire come era la Laguna migliaia di anni fa!

Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia) :

“Il Lazzaretto Nuovo era un territorio abbandonato.

Ma grazie al grande lavoro di Archeoclub D’Italia sede di Venezia, l’isola è stata recuperata ed è splendido museo culturale, storico, archeologico e ambientale Il cammino di Vienna rappresenta davvero la grande ripartenza dell’Italia”.

Vienna Cammarota, anni 72, campana, sarà la prima donna al Mondo a raccontare la Via della Seta in epoca contemporanea attraversandola a piedi. Partenza il 26 Aprile dal Lazzaretto Nuovo di Venezia.

“Mai come in questo periodo di conflitti alle porte dell’Europa, abbiamo bisogno di esempi come quello di Vienna.

Una donna messaggera di pace e concordia non poteva che partire da Napoli, crocevia millenario di culture e identità diverse ed ora sempre più capitale europea”.

Lo ha affermato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, oggi nel messaggio inviato in occasione della conferenza stampa di Vienna Cammarota, anni 72, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia che il 26 Aprile inizierà il cammino verso Pechino, partendo dal Lazzaretto Nuovo di Venezia.

Oggi, a Napoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del cammino.

“Attraverserò il territorio russo e sarà una parte importante del percorso.

Partirò dunque dal Lazzaretto Nuovo di Venezia perché un luogo davvero importante, un’isola prima abbandonata ed oggi importante museo ambientale, storico ed archeologico. Al lazzaretto è possibile trovare addirittura i disegni dove è possibile notare ancora i segni delle pinze che venivano bruciate per sanificare gli ambienti.

E’ un sito davvero unico che consente anche turismo esperienzale immergendosi nella storia.

E la stampa che verrà il 26 Aprile avrà modo di vedere e filmare le casette dove venivano isolati i malati di peste –

ha affermato Vienna Cammarota, Ambasciatrice Archeoclub D’Italia di anni 72 –

ma anche i numerosissimi ed importanti reperti archeologici venuti alla luce durante gli scavi e risalenti a molteplici epoche ed ancora antichi graffiti ma anche i resti umani di giovani che persero la vita colpiti dalle epidemie.

Io partirò dunque da un luogo forte che rappresenta anche un messaggio sul tema dei cambiamenti climatici in quanto l’isola del Lazzaretto Nuovo è una fotografia del sistema ecosostenibile della Laguna di Venezia, la più importante d’Europa e non solo.

Dunque attraverserò i Balcani e lungo il cammino attraverserò ad esempio la Georgia ed altri paesi del territorio russo. Con ogni probabilità i chilometri da percorrere saranno circa 22.000 km

L’idea nasce dalla curiosità e dalla storia, perché personalmente sono molto legata alla storia e terminato il Viaggio in Italia dello scrittore tedesco Wolfgang Goethe, mi sono innamorata di Marco Polo ed ho capito che non è molto conosciuto dai veneziani e da tutti gli italiani.

Su Marco Polo sto imparando tante cose, lo sto studiando ed ho visto che è stato davvero un grande osservatore.

Io porterò l’Italia perché racconterò Marco Polo ma avrò con me anche delle foto – cartoline del nostro Paese, realizzate appositamente da un fotografo.

Io dico sempre che la storia, la cultura ma nello specifico l’archeologia mi ha fatto scoprire tante cose che non sapevo ed io durante il cammino andrò alla scoperta proprio di siti culturali.

E sarà anche un percorso di integrazione culturale tra popoli diversi, Italia inclusa. Ho un fisioterapista che mi sta seguendo a distanza ma sto affrontando anche una preparazione psicologica”.

Il cammino con foto – cartoline dell’Italia! Consegnati a Vienna i colori del Circolo Savoia!

“Il fatto che una persona di anni 72 decida di camminare e fare ben 22.000 km mi ha subito intrigato ed interessato. Via mare è facile coprire le miglia marine ma per terra è molto più complicato.

L’idea di percorrere questi posti – ha affermato Fabrizio Cattaneo Della Volta, Presidente Real Yacht Savoia Canottieri – a piedi e averne una storia è davvero un’idea bella.

Inoltre Vienna è una donna ed è una donna che ha una grande forza interiore e noi come circolo ci teniamo a promuovere la forza delle nostre ragazze che fanno lo sport.

Dunque una serie di elementi che mi hanno convinto che questa storia di Vienna Cammarota era assolutamente da sostenere come Circolo ed aspettiamo Vienna tra 4 anni quando ritornerà in Campania!”.

Partenza il 26 Aprile dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, dove nacque la prima Quarantena del Mondo Occidentale.

“Il Lazzaretto Nuovo è una sede di Archeoclub D’Italia.

Il Lazzaretto Nuovo era un territorio abbandonato ma grazie al grande lavoro di Archeoclub D’Italia – ha dichiarato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia – sede di Venezia, l’isola è stata recuperata ed è splendido museo culturale, storico, archeologico e ambientale Il cammino di Vienna rappresenta davvero la grande ripartenza dell’Italia.

Vienna parte lì.

Il cammino di Vienna non ha precedenti e non solo per l’età ma anche in quanto basato sulla descrizione, sulla narrazione del patrimonio culturale che Vienna avrà modo di vedere.

Dunque una narrazione della Via della Seta in epoca contemporanea. Vienna il cammino lo farà con il libro di Marco Polo, il Milione, con la Bandiera dell’Italia e sarà anche un percorso di pace”.

Vienna Cammarota:

anni 72, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia, storica camminatrice, sarà la prima donna nella storia a percorrere a piedi la Via della Seta, partendo dal Lazzaretto Nuovo di Venezia e arrivando a Pechino dopo avere attraversato : Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Iran.

Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia ed entrerà in Cina. Arrivo previsto a fine 2025!

Di recente Vienna Cammarota, appena il 2 Aprile, ha terminato il cammino sulla Via Regia delle Calabrie, 182 km, 22 borghi, per riscoprire le taverne, le osterie dell’ ‘800 sulla Napoli – Reggio Calabria dell’ ‘800, grazie allo studio dello storico della Cartografia del Regno di Napoli, Luca Esposito.