Venezia, città degli eventi e della creatività, alla B.I.T. di Milano 2022.

Venezia, 11 aprile 2022 – Una primavera all’insegna degli eventi di qualità senza perdere di vista la sicurezza è quella che si appresta a partire nella città lagunare. Anzi, con le grandi mostre già avviate nelle scorse settimane da alcune delle principali istituzioni cittadine, la stagione della ripartenza a Venezia è già una realtà.

Con il ritorno del turismo straniero – anche d’oltreoceano – certamente attratto anche dall’imminente e attesa Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia che quest’anno anticipa di un mese la sua apertura, tutti i settori produttivi della città si sono rimessi in moto dopo il lungo “inverno” del Covid.

Un calendario già molto fitto di appuntamenti di grande respiro che, oltre all’arte, prevede anche eventi legati all’artigianato di qualità quale la seconda edizione di Homo Faber dal 10 aprile al primo maggio all’isola di San Giorgio e la Venice Glass Week a settembre diffusa in diversi luoghi della città e che quest’anno si inserisce nell’anno internazionale del vetro designato dalle Nazioni Unite.

Venezia quindi, forte delle esperienze maturate già la scorsa estate che l’ha vista ripartire per prima con gli eventi in presenza, si presenta pronta alla nuova stagione 2022 e racconta la sua storia di accoglienza e creatività al principale appuntamento di settore, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano che torna dal 10 al 12 aprile presso i padiglioni della Fiera di Milano.

Da sempre polo di attrazione a livello mondiale per la sua unicità, Venezia è una delle grandi capitali mondiali della cultura, dell’arte e dello spettacolo, offrendo a chi organizza eventi e congressi una gamma di possibilità e servizi inimitabile.

Grazie ad una lungimirante strategia avviata dall’Amministrazione Comunale e Metropolitana, la città ha avuto negli ultimi anni un significativo sviluppo delle attività di marketing territoriale con particolare riferimento al comparto eventi e congressi.

Portavoce dell’offerta della città in ambito turistico è Simone Venturini, Assessore al Turismo del Comune di Venezia.

“Il settore MICE rappresenta per Venezia un segmento di turismo in crescita grazie a proposte di alta qualità – dichiara l’assessore Simone Venturini – La nostra città ha caratteristiche uniche che la rendono il luogo ideale per coniugare grandi congressi con il tempo libero, tra arte, cultura e natura. In quest’ottica spiccano su tutte due location in particolare, il Lido e l’Arsenale. Se l’isola lagunare potrà contare a breve su un centro congressi completamente rinnovato, in grado di ospitare migliaia di persone in spazi tecnologici e all’avanguardia, nell’Arsenale si respira la tradizione navale e commerciale della Serenissima, quando quel luogo fu il regno dell’innovazione e dell’ingegneria d’eccellenza. Sono passati secoli ma la sua vocazione è rimasta la stessa”.