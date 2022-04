Vacanza in Sardegna noleggiando una barca a vela

Ogni anno arriva il fatidico momento di organizzare la vacanza estiva insieme a parenti o amici.

Mettere d’accordo tutti e raggiungere un’intesa unanime sulla destinazione e sulla tipologia di vacanza è uno dei momenti cruciali di tutta la faccenda. Il viaggiatore dinamico cerca di dare ogni anno un sapore diverso alle proprie uscite estive cambiando destinazioni e modalità. Discorso diverso per i viaggiatori abitudinari, che per decenni vivono staticamente i momenti di relax ancorati alle stesse mete, case e spiagge.

Una scelta che potrebbe mettere d’accordo entrambe le fazioni è una vacanza in barca; i primi potranno trovare quella nuova avventura che bramano da mesi, mentre i secondi potrebbero sospendere la tradizionale vacanza per qualche giorno in favore di un’uscita fuori porto di qualche giorno.

Si può quindi optare per un noleggio barche Sardegna, zona ideale per una vacanza di questo genere, fra escursioni a terra e panorami mozzafiato.

Viaggio in barca in Sardegna, cosa visitare

La Sardegna, seconda isola più grande del Mediterraneo, è uno dei palcoscenici turistici più importanti della penisola italiana. Se si opta per una escursione in mare, le possibilità che si delineano dinanzi ai nostri occhi sono diverse e di ottima qualità. Ecco quali sono le mete più ambite se si sceglie una vacanza in barca in Sardegna:

Arcipelago della Maddalena

L’arcipelago collocato nello stretto che separa Corsica e Sardegna, meglio conosciuto come Bocche di Bonifacio, è formato da un gruppo di isolotti che comprende La Maddalena, Budelli, Santa Maria, Santo Stefano, Razzoli, Spargi e Caprera. Caratterizzata da acque turchesi, navigare in barca tra le isole dell’arcipelago regala emozioni fuori dal comune. Da segnalare, la spiaggia rosa di Budelli, un regalo della natura fuori da ogni schema, un’opera d’arte paesaggistica.

Parco Nazionale dell’Asinara

Situato a nord-ovest dell’isola, l’Asinara vanta una superficie superiore ai 50 km quadrati e una costa di 110 chilometri. La riserva naturale offre un panorama mozzafiato con spiagge inviolate dalla mano dell’uomo, una biodiversità di prima categoria e sentieri per gli amanti delle escursioni. Se si ama barca e montagna, risulta essere la scelta ideale.

Isola di Tavolara

L’isola, situata nella zona nord-orientale dell’isola, in prossimità di Olbia, è di stampo calcareo e di forma rettangolare. Presenta quattro spiagge bianche (la più importante è La Cinta, lunga 5 chilometri) e strapiombi sul mare mozzafiato. Le pareti verticali, adatte per gli amanti delle arrampicate, regalano grotte e nicchie da visitare.

Noleggio barche in Sardegna, a chi affidarsi

Chiunque si fosse convinto che una vacanza in barca sia l’ideale per quest’estate, può affidarsi, per la ricerca dell’imbarcazione adatta alle proprie esigenze, ai noti siti di comparatori che si trovano in rete. Il più noto e il più utilizzato è GlobeSailor, attivo dal 2008. Permette di comparare il pochissimi istanti oltre 9.500 barche in tutto il mondo comprese, naturalmente, quelle ormeggiate nei porti della Sardegna. Confrontando le tipologie di mezzi, le grandezze e il prezzo grazie a GlobeSailor sarà più semplice trovare le imbarcazioni che rispondo alle proprie esigenze, per poi contattare l’armatore per avere un preventivo.