Uno splendido manufatto in oro, di Nanni e Pierluigi Rocca, donato a Papa Francesco per i 150 anni della nascita di Grazia Deledda

Il 29 marzo scorso, una grande soddisfazione per Nanni Rocca e il figlio Pierluigi, quando nel corso di una cerimonia commemorativa per i 150 anni della nascita del premio Nobel per la letteratura, Grazia Deledda, è stata consegnata a Papa Francesco una loro opera commissionata dalla Regione Sardegna e dalla Provincia e dal Comune di Nuoro.

L’opera, un autentico capolavoro dell’antica arte orafa dei Rocca, consisteva in un bassorilievo in oro 18 carati, raffigurante Grazia Deledda nell’abito tradizionale nuorese, realizzata con le tecniche del cesello e dello sbalzo, tipiche della filigrana sarda, con la granulazione e l’incisione a bulino, saldate tra loro.

Come base è stato utilizzato un frammento di ossidiana dove poggiavano un bottone sardo tradizionale, impreziosito da una ghirlanda di foglie di edera, per ricordare sia il titolo di una famosa opera della scrittrice e sia il suo carattere vulcanico come la pietra nera traslucida del Monte Arci.

Per i Rocca, questa è la terza volta che eseguono un’opera per altrettanti Papi. Il primo è stato Giovanni Paolo II, alla quale è stato donato uno splendido rosario, quando nel 1985 venne in Sardegna e fece tappa anche ad Oristano, mentre l’altro Pontefice a ricevere un loro dono, è stato Benedetto XVI nel 2012. Splendida anche l’aureola che adorna la Madonna di Fatima, realizzata sempre da loro e donata alla Chiesa arborense da un’anonima benefattrice.

Alla fine dello scorso anno, un loro gioiello è stato destinato anche alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università di Sassari.

Il dono fatto alla Casellati, raffigurava un gioiello di Eleonora D’Arborea, ripreso da diversi dipinti e stampe d’epoca, dove era ritratta la Giudicessa.

Quella dei Rocca, è una dinastia di argentieri che vengono da lontano, nei primi dell’800, un avo di Nanni Rocca, esercitava a Gavoi la professione di notaio e viveva nella parte più segreta e antica del paese, quella di Sa Corte manna. Sono due donne, Annesa e Zuannica, insieme a Luisu, futuro padre di Nanni, che iniziano a fare gli argentieri.

A Sa Corte manna, il mantice a manovella, per anni soffia ininterrottamente sulle braci di carbone, in modo da poter fondere e lavorare l’argento, di cui era ricco il sottosuolo sardo.

Da anni Nanni Rocca si è trasferito ad Oristano, dove continua il suo percorso di divulgazione e salvaguardia della storia del gioiello scaramantico sardo, riprodotto nella continuità della tradizione orafa della sua famiglia, con gli stessi materiali, le stesse tecniche, le stesse intenzioni e lo stesso spirito dei gioielli originali presenti in Sardegna dal 1700, sino ai giorni nostri.

L’esposizione all’interno della loro gioielleria, raccoglie un’ampia retrospettiva di splendidi manufatti, che si trovano esposti a New York, Ginevra, Città del Cairo, Firenze, Savona, Milano, Cagliari, Porto Cervo, Serravalle Scrivia e tanti altri centri.

Attualmente i gioielli dei Rocca, sono presenti permanentemente in quattro musei della Sardegna, ma nel loro Laboratorio Orafo, sono state realizzate anche opere per i Presidenti emeriti della Repubblica Ciampi, Scalfaro e Cossiga, oltre che per varie importanti personalità dello spettacolo e della politica estera.

“Siamo depositari inconsapevoli di un sapere antico, che bisogna far conoscere alle generazioni future – spiegano Nanni e Pierluigi Rocca – La Sardegna, la sua cultura e le sue tradizioni, hanno da sempre costituito un punto di riferimento fermo e fonte di spunto notevole per la nostra professione. La passione che abbiamo ereditato dai nostri avi, orafi anch’essi, nel corso degli anni ci hanno portato ad effettuare ricerche e studi sempre più approfonditi su ciò che hanno rappresentato, in termini di tradizione e di cultura, ma anche come manifestazione di sacralità e devozione. Le conoscenze finora acquisite ci hanno permesso di riprodurre fedelmente molteplici gioielli, tutti rigorosamente artigianali e con propria collocazione storico-territoriale”.

Gian Piero Pinna