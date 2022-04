Udinese-Cagliari – parte anche la volata salvezza

Torino, 1 aprile 2022 – L’ultima sosta ha permesso a tutti di recuperare le energie in vista del gran finale. Con la 31ª giornata, riparte anche la corsa salvezza, in cui tutto può ancora succedere, considerati inoltre i tanti recuperi da disputare.

Un turno in cui sono previsti due scontri diretti da seguire con grande attenzione: quello di sabato tra Spezia e Venezia e quello di domenica tra Udinese e Cagliari. Friulani e sardi scenderanno in campo sapendo già il risultato dell’altra sfida, ma con lo stesso obiettivo di fare punti, fondamentali soprattutto per la squadra di Mazzarri che si presenta all’appuntamento sotto di cinque lunghezze. Per i bookmakers è la classica gara in cui può accadere di tutto.

Cagliari a Udine per vendicare il poker dell’andata. C’è un altro fattore che incide sulla sfida della Dacia Arena, cioè il risultato dell’andata. In uno dei punti più bassi della sua stagione, il Cagliari subì un poker dai bianconeri. Da allora è cambiato molto in casa rossoblu, anche grazie al mercato che ha modificato il volto di un gruppo che non è però ancora riuscito a staccarsi definitivamente dalla zona pericolosa. Come invece sta provando a fare l’Udinese, il cui successo in questo scontro diretto potrebbe davvero valere un finale di stagione tranquillo. Per Betclic i bianconeri sono favoriti con la quota vittoria fissata a 1.85 (la stessa di Snai e Sisal) contro il 4.4 di quella sarda.

Padroni di casa favoriti, ma con il pareggio tutt’altro che escluso. L’1-0 friulano e l’1-1 sono fissati da Betclic con la stessa quota di 7.25. Più alto il 13 per lo 0-1 sardo. All’andata ai bianconeri andò tutto per il verso giusto e vinsero con un 4-0 che, ripetuto domenica, sarebbe pagato a 40.

Joao Pedro a caccia di riscatto dopo la delusione Mondiale. A 30 anni, di cui gli ultimi otto a Cagliari, Joao Pedro è stato a un passo dal sogno: qualificarsi per i Mondiali con l’Italia. La debacle con la Macedonia del Nord gliel’ha interrotto e il fantasista nato in Brasile ha un motivo in più per cercare riscatto. Un suo gol alla Dacia Arena è quotato a 3. Nel poker dell’andata, Deulofeu mise due volte la sua firma, ma per domenica rischia di dover dare forfait. Potrebbe essere la giornata giusta per Pussetto, la cui rete è quotata da Betclic a 3.5.