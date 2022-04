Ucraina, Zelensky “Dov’è la pace che l’Onu deve garantire?”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Dov’è il Consiglio di Sicurezza? Dov’è la pace? Dove sono le garanzie che le Nazioni Unite devono dare? Bisogna far sì che ogni aggressore venga fermato. Oggi il mondo vede ciò che l’esercito russo ha fatto a Bucha, ma il mondo deve ancora vedere cosa i militari russi hanno fatto in altre zone. La geografia è diversa, ma la crudeltà è la stessa”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, intervenendo in video collegamento con il Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

“Lo scopo dell’Onu è mantenere la pace, l’articolo uno della Carta è stato violato, a causa dell’azione della Russia nel nostro Paese, stanno avvenendo i peggiori crimini di guerra dalla fine del secondo conflitto mondiale”, ha aggiunto Zelensky.

(ITALPRESS).