Prende il via da Palermo “Save the Wave”, progetto per il ripristino degli ecosistemi marini del Mediterraneo frutto della sinergia tra E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, e Ioc, la Commissione oceanografica intergovernativa dell’Unesco. Nel Golfo di Mondello, teatro della prima tappa, una prateria di Posidonia oceanica ha colorato di verde una superficie di 100 metri quadri di fondale.

mra/fsc/gtr