Sono 18 milioni in tre anni le risorse, stanziate da un decreto interministeriale tra ministero del Turismo e dicastero per le Disabilità, finalizzati a finanziare interventi per l’accessibilità turistica per le persone con disabilità. “Le persone con disabilità – afferma il ministro del Turismo Massimo Garavaglia – hanno diritto a una accoglienza di tutto rispetto e di qualità”.

