Triora, esposto un Cenacolo all’Oratorio di San Giovanni Battista

Il grande “Cenacolo” fu realizzato nell’ultimo periodo della sua vita

e proviene dal refettorio del convento di Sant’Agostino. Lorenzo

Gastaldi fu uno dei più importanti pittori del ‘600 della Liguria di

ponente e purtroppo molte delle sue opere conservate a Triora furono

distrutte dai nazisti che nel 1944 incendiarono e distrussero quasi

tutto il borgo. Il pittore fu molto attivo anche nelle valli

piemontesi, a Monaco e Nizza dove veniva chiamato “Il Triora”.

Risalente al 1632, l’Oratorio, ricavato al di sotto degli archi di una

grande cisterna, andò a sostituire un precedente edificio di culto

sottostante la collegiata di Nostra Signora Assunta e già sede

dell’omonima confraternita. L’interno è un magnifico vano, lungo metri

16, largo 8,15 ed alto 10,60, rischiarato a giorno dai due grandi

finestroni che si aprono ai lati dell’altare, verso mezzogiorno. Sede

del “Museo di interesse diocesano”, nell’Oratorio sono esposte

parecchie opere d’arte, tra cui il Cenacolo del Gastaldi. Il Museo

nacque alla fine degli anni ’90 del Novecento come uno dei poli del

museo diocesano: infatti già dal 1997, in collaborazione con la

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria, si era

deciso di decentrare il Museo Diocesano a causa della mancanza di una

struttura adeguata, ma soprattutto la scelta di non sradicare le opere

l’arte dai loro luoghi di provenienza, valorizzare i centri storici

periferici, creare strutture più piccole, più snelle, meno costose.

Museo Virtuale Ultima Cena

https://www.ultimacena.afom.it/

