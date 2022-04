Trading online: dove si concentra oggi l’attenzione degli analisti?

I problemi riguardanti i livelli di inflazione, osservati nelle principali economie avanzate nell’ultima parte del 2021, si sono ulteriormente inaspriti con l’inizio del nuovo anno: per avere un’idea della gravità della situazione basti pensare che, nonostante il difficile contesto geopolitico delineatosi recentemente, quasi tutte le principali Banche Centrali hanno dato il via al quantitative tightening.

Naturalmente i tassi ufficiali di riferimento ancora troppo bassi, e conseguentemente anche i rendimenti del reddito fisso, non fanno altro che aumentare la preoccupazione per la congiuntura in corso: molti risparmiatori, infatti, sono alla ricerca di soluzioni di investimento che riescano quantomeno a preservare il potere di acquisto del proprio capitale.

Come molti sapranno, gli asset, che meglio si prestano a mitigare gli effetti dell’inflazione sono le azioni ed i beni di rifugio. Per tale motivo, gli esperti di tradingonline.top, sito sul trading online che offre approfondimenti sui mercati finanziari, hanno messo a punto una guida in cui vengono analizzate le caratteristiche dei sottostanti più interessanti del momento sotto questo aspetto.

Azioni: parametri da valutare

Gli esperti del portale, in riferimento ai titoli del comparto equity, evidenziano come sia importante nell’allocazione di medio e lungo termine valutare con attenzione determinati parametri delle società quotate: il rapporto price earnings, ad esempio, fornisce preziose informazioni sulla valutazione di un’azienda, un valore troppo elevato indica, nello specifico, una sopravvalutazione della capitalizzazione di mercato rispetto agli utili generati. Vi sono poi altre metriche su cui è opportuno incentrare il focus: in particolare il ROI, un indicatore che mette in evidenza la redditività della compagnia, e il Dividend Yield, ovvero la misura della capacità di remunerare gli stockholder con la distribuzione dei profitti aziendali. Infine è bene prendere in considerazione il segmento a cui appartiene l’azione: difatti la natura di un titolo si adatta meglio ad un contesto macroeconomico piuttosto che un altro, un elemento da non sottovalutare in fase di elaborazione di una diversificazione.

Sulla scorta di tali premesse tradingonline.top propone un approfondimento su Amazon, il colosso dell’e-commerce. La creatura di Jeff Bezos per le dimensioni e la diversificazione del suo business è in possesso di tutte le caratteristiche, per soddisfare le esigenze di allocazione sul lungo periodo. Già in passato l’azione ha dimostrato che, pur attraversando brevi fasi altalenanti, su orizzonti temporali molto estesi è in grado di offrire buone performance. Fra i titoli Italiani, invece, è decisamente interessante Ferrari, che rappresenta una perfetta sintesi tra il settore del lusso e il settore automotive: il primo con le sue peculiarità anticicliche, capaci di dare stabilità in situazioni di risk off, il secondo con dinamiche growth.

Investimenti alternativi in criptovalute

Per fornire un’alternativa all’operatività in azioni, gli esperti di tradingonline.top hanno stilato, inoltre, dei tutorial sulle criptovalute, di certo asset class alternative, che però hanno dimostrato una buona resilienza in alcune fasi complicate per le borse internazionali e che hanno realizzato ottime performance sul lungo periodo. Fra i temi proposti, ovviamente, sono presenti sia big cap del settore come Bitcoin o Ethereum, in grado di trascinare dietro di sé l’intero movimento nelle bull run, sia asset digitali collegati a progetti emergenti, che ancora non hanno espresso pienamente tutto il proprio potenziale, ma in possesso di quelle caratteristiche che lasciano intravedere una propensione all’utilizzo nella vita quotidiana.

È opportuno sottolineare che, per investire su queste asset class da un’unica piattaforma, può risultare utile sottoscrivere i servizi di un broker online, un intermediario finanziario attivo sui circuiti over the counter che non richiede alcun costo per la gestione dell’operatività. In particolare, rivolgendosi ad una società che implementa sia la modalità di accesso al mercato DMA sia la compravendita di Contratti per Differenza su azioni o su criptovalute, è possibile eseguire con la medesima efficacia strategie di lungo periodo buy and hold e trading tattico di breve termine, sfruttando short selling e leva finanziaria.