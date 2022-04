Prende il via il 30 aprile il torneo di Calcio a 5 targato “Street Sport Sardinia”. L’IPM di Quartucciu al centro di un progetto di inclusione giovanile grazie allo sport: in campo sei squadre

Il Torneo calcio a 5 “Street Sport Sardinia” coinvolgerà, a partire dal 30 aprile, anche i ragazzi dell’IPM di Quartucciu che scenderanno in campo dalle ore 15 alle 18 all’interno dell’IPM di Quartucciu per conquistarsi i trofei di: “miglior giocatore”, “coppa bomber” e “coppa Fair Play”.

In ogni appuntamento del calendario verranno disputate tre partite della durata di 1 ora ciascuna (due tempi di 30 minuti).

Le prime due squadre classificate nei rispettivi raggruppamenti accederanno direttamente in semifinale, le altre disputeranno i play off valevoli per semifinali e semifinali. Le prime due classificate nel girone finale si affronteranno nella finalissima.

L’Associazione culturale no profit Elèt eventi porta avanti dal 2017 sul territorio regionale il progetto “Street Art Sardinia”, ideato per contrastare la dispersione scolastica in Sardegna e coinvolgere i ragazzi/e presenti all’interno di comunità di recupero e di Istituti Penitenziari, attraverso l’attivazione di una serie di eventi e attività artistiche e sportive.

Sede della competizione sarà l’IPM di Quartucciu. Per rafforzare il concetto di inclusione si disputerà, tra i ragazzi dell’IPM e alcuni studenti dell’Istituto scolastico di II^ “Meucci”, (nella seconda metà di maggio, data da definire) il “Torneo dell’Amicizia”.

Calendario

GIRONE UNICO

30 aprile 2022 – Prima giornata

7 maggio 2022 – Seconda giornata

14 maggio 2022 – Terza giornata

21 maggio 2022 – Quarta giornata

28 maggio 2022 – Quinta giornata

4 giugno 2022 – Play off per le semifinali

18 giugno 2022 – Semifinali

25 giugno 2022 – Finale e premiazioni

Partner previsti per l’iniziativa

Istituto Penitenziario Minorile di Quartucciu; Street Sardinia; Scuola di istruzione Superiore di II^ grado “Meucci”; CRUC Cagliari (Associazione Circolo ricreativo università Cagliari); Unica Radio (radio degli universitari); Associazione Focus Europe.

Al fine di rendere il torneo il più possibile trasparente si suggerisce l’impiego di arbitri federali. Occorre inoltre assicurarsi che tutte le squadre siano dotate dell’attrezzatura sportiva, necessaria per disputare le gare. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di green pass.

L’Associazione Elèt Eventi, grazie al progetto Street Art Sardinia, è entrata in contatto con artisti, sportivi, scuole, famiglie, bambini e ragazzi che convivono e subiscono quotidianamente queste importanti problematiche.

La Sardegna vanta una consolidata e importante “tradizione” culturale, artistica, sportiva e urbana e a seguito del riconoscimento della breakdance e dello skate-boarding come sport olimpici, l’Associazione Elèt eventi necessita di sostegni finanziari, che permettano di proseguire e potenziare sull’intero territorio (soprattutto nelle scuole) il lavoro contro la dispersione scolastica nonchè la conoscenza a livello regionale, nazionale e internazionale di una Sardegna contemporanea grazie ad una consolidata e importante tradizione culturale/artistica/sportiva urbana presente nell’Isola che, si affianca e interagisce con la tradizione classica, attraverso l’incremento di attività extradidattiche, rappresentative della “Cultura Urbana”, presso un maggior numero possibile di scuole, comunità di recupero e carcere minorile, presenti su tutto il territorio regionale.

Per informazioni

Ignazia Concas – Elèt eventi 3475264593

