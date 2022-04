Tinamaria Marongiu e la sua esposizione artistica

Tinamaria Marongiu e la sua esposizione artistic

Ritorna a Cagliari, Tinamaria Marongiu, l’Artista Sarda dell’ “Arte Compatta”. Dopo aver esposto in diverse parti d’Europa e del Mondo, ritorna in Sardegna.

Le sue Installazioni 3D “Box-Es”, saranno per la prima volta esposte a Cagliari, in una Mostra denominata “ Terrestrial Tales – Racconti Terrestri ”, che verrà inaugurata il 1 Maggio alle ore 19.00 negli spazi di Palazzo Doglio di via Logudoro, 1 – Cagliari.

Un gradito ritorno nella sua città d’origine di un’ artista, riconosciuta ormai Internazionalmente, per la particolarità e “unicità” delle sue Opere, scatole trasparenti all’interno delle quali l’autrice “compatta” materiali tra i più disparati, organici ed inorganici, e di riciclo, mescolando materie e pensieri, frammenti della nostra Società Contemporanea.

“L’obiettivo di Tinamaria Marongiu – scrive il Critico d’Arte Mario Guderzo – è realizzare un’opera scultorea con materiali “portatori di storia” che possano trasformarsi in occasioni capaci di trasmettere emozioni e racconti di civiltà”. Forse questa sua capacità di sintetizzare, “compattare” le contraddizioni dell’Uomo Contemporaneo è la caratteristica che più rappresenta questa Artista e la contraddistingue; portabandiera Italiana e della nostra Isola attraverso le sue creazioni che esporta nel Mondo.

Attualmente viaggia tra Cagliari e la Penisola e quella del 1mo Maggio a Palazzo Doglio sancisce il ritorno tra la sua gente. La mostra, con Patrocinio del Comune di Cagliari, sarà visitabile dal 1 fino al 31 maggio. L’inaugurazione è prevista per le ore 19 del 1 Maggio e sarà introdotta dalla giornalista Alessandra Addari. LE OPERE Box- es: opere tridimensionali realizzate su legno o tela, con materiali sia organici che inorganici, chiusi in teche di Plexiglass e Forex, collocabili a parete o da appoggio.

L’artista Tinamaria Marongiu nasce a Cagliari nel 1961, si avvicina al mondo dell’Arte come interprete di musica leggera e poi come autrice. Nel finire degli anni ’70 si trasferisce a Roma dove stringe una collaborazione con autori e produttori già affermati che le daranno l’opportunità di realizzare e pubblicare il suo primo 45 giri. All’inizio degli anni ’80, con il suo nome di battesimo “Cristina”, grazie ad un album dal titolo “Contremano”, edito dalla Virgin, pubblicato in Europa e in diverse parti del Mondo, arriva il successo musicale. Interprete del brano “La Lettera”, sigla della Popolare telenovela Brasiliana “Gli Emigranti”.

Nei primi anni del 2000, un Master in “Counselling a Mediazione Artistica (Art Therapy), conseguito a Roma, sarà la chiave di volta per iniziare una nuova ricerca attraverso altre forme artistiche espressive. Nel 2010 realizza le sue prime opere di “Arte Compatta” Box-Es. ESPOSIZIONI Tra le tante esposizioni: nel 2011 selezionata alla Biennale di Chianciano, vince il 3° “Premio Leonardo” nella sezione “Arti Applicate”. Nel 2020, a Roma, in occasione del 43° Premio AIAM, riceve il 1° Premio Scultura. Nel 2021, partecipa alla Biennale di Londra e vince il 2° Premio con una esposizione che si terrà nell’Autunno 2022 a Londra.

Per informazioni e per parlare con l’artista:

e-mail:tinamaria@tiscali.it

telefono: 339 7551888