“The Band”: il primo talent di gruppi musicali sui Rai1

‘THE BAND’, IL PRIMO TALENT DI GRUPPI MUSICALI. SU RAI1, TANTO SOUND E TUTTA L’ENERGIA DEI GRANDI ‘LIVE’, DA VENERDI 22/4. In giuria: Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento

THE BAND

DA VENERDÌ 22 APRILE SU RAI1 IN PRIMA SERATA

In giuria: Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento

Conduce Carlo Conti

SEDICI BAND IN GARA NELLA PRIMA PUNTATA: ECCO CHI SONO

Una nuova avventura e una nuova scommessa televisiva per Carlo Conti che, da venerdì 22 aprile, torna in prima serata su Rai 1 con ‘The Band’.

Otto “Band”, otto gruppi musicali di diversa origine si sfideranno in nome del sound, dell’energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo.

Ai provini si sono iscritti gruppi eterogenei: dalle tipiche rock-band a quelle che propongono pezzi italiani, da quelle dance a quelle rockabilly.

E non ci sono stati limiti di età e genere:

gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che si divertono a fare musica, anche un gruppetto di ragazzini che suonano a scuola.

Il programma vuole anche rappresentare uno stimolo per far ripartire la musica dal vivo e la voglia di suonare:

è per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, ma in un teatro – il “Verdi” di Montecatini Terme – per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero.

Un teatro dalla grande tradizione musicale, in cui da sempre i più grandi nomi della musica propongono i loro concerti, radunando una grande platea.

I gruppi in gara saranno otto e sarà possibile conoscere le loro storie e scoprire come si prepareranno.

Ciascuna band sarà guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire.

Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band (ovviamente non quella della Band che gli è stata affidata).

Gli otto tutor sono:

Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti.

A giudicare le 8 band ci sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

La parte comica è affidata ai Boiler: Federico Basso e Davide Paniate.

‘The Band’ è un talent, prima di tutto, con il sapore del divertimento, della voglia di fare musica, di suonare: non si vincono contratti discografici, ma il titolo di ‘Band dell’Anno’.

LE SEDICI BAND IN GARA NELLA PRIMA PUNTATA

Emilia Romagna: RIFLESSO (Ferrara); JF BAND (Parma)

Friuli: LIVING DOLLS (Udine)

Lazio: ACHTUNG BABIES (Roma); ISOLADELLEROSE (Roma); GEMINI (Anagni)

Lombardia: CHERRY BOMBS (Milano); XELA UNPLUGGED (Gallarate); DAN E I SUOI FRATELLI (Milano); SILENT PROJECT (Milano)

Marche: N’ICE CREAM (Venarotta, AP)

Piemonte: MONS (Collegno, TO); ANXIA LYTICS (Tortona, AL)

Puglia: LA CHIAMATA D’EMERGENZA (Bari)

Toscana: ROJABLORECK (Massa Carrara)

Veneto: KELLER BAND (Padova)

‘The Band’, basato su un format originale, è un programma di Carlo Conti; Ivana Sabatini; Emanuele Giovannini; Leopoldo Siano; Mario D’amico. Prodotto in collaborazione con Palomar Entertainment. Scenografia di Riccardo Bocchini.

Direttore della fotografia Fabio Brera. Produttore Esecutivo Eleonora Iannelli. Produttore Palomar Marco Cingoli. Regia Maurizio Pagnussat