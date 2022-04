Tennistavolo Sassari: la A2 maschile vince a Pescara

Con la vittoria a Pescara per 4-2 la squadra sassarese è infatti seconda insieme al Prato sul quale vanta però il vantaggio negli scontri diretti (una vittoria e un pareggio) e finisce addirittura a un punto dall’Ennio Cristofaro di Casamassima che grazie al pareggio col Torre del Greco festeggia il salto nella massima serie, dopo la paura di essere agganciato dai sassaresi, in vantaggio nella differenza set.

La soddisfazione della società sassarese supera il rammarico per non avere centrato il primo posto. Il tecnico Mario Santona spiega: “Era il primo anno, non siamo neppure partiti forte, con l’arrivo di Adrian Morato e la crescita di Marco Poma e Ganiyu Ashimyu siamo migliorati. Ora ci prepariamo ai playoff sapendo che nel girone ci sarà non solo il Cus Torino, arrivata seconda nell’altro girone, ma anche due formazioni di serie A1 che hanno roster importanti con diversi stranieri”.

Sulla gara di Pescara va detto che non è stata facile, perché dopo la vittoria di Morato su Maurizio Massarelli, i padroni di casa Arcangel Giammarino e Mattia Galdieri hanno ribaltato grazie ai successi, entrambi al quinto e combattutissimo set, su Ganiyu Ashimiyu e Marco Poma.

Il Tennistavolo Sassari ha rialzato la testa e infilato la tripletta del colpaccio con Ahimiyu (3-1 su Massarelli), Morato (3-0 su Galdieri) e Poma (3-2 su un Giammarino davvero in gran condizione).