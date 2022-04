Tennistavolo Sassari – il “Progetto disAbilità” festeggia il quinto anno

Dalla riabilitazione alla pratica agonistica, passando per l’integrazione e il divertimento nell’attuare una disciplina che è particolarmente idonea a sviluppare coordinazione e concentrazione. Il Tennistavolo Sassari porta avanti per il quinto anno di fila il “Progetto Tennistavolo e disAbilità”.

Il Tennistavolo Sassari porta avanti per il quinto anno di fila il “Progetto Tennistavolo e disAbilità”: il progetto della società guidata da Marcello Cilloco, cofinanziato dalla “Fondazione di Sardegna” e patrocinato da vari enti istituzionali, ha lo scopo di avvicinare le persone con disabilità fisica alla disciplina del tennis tavolo.

Questo sport si configura quindi sia come attività riabilitativa che come integrazione ed allenamento fisico in virtù delle tante qualità della disciplina: sviluppo dell’agilità, della mira, della coordinazione, dei riflessi e della concentrazione.

I soggetti con disabilità intellettiva-relazionale rientrano invece nel progetto Special Ping, organizzato per il secondo anno dalla Asd Libertas Ping Pong Monterosello del presidente Pierpaolo Idini.