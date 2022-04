Tennistavolo Norbello, serie A1 e A2: ultimi sforzi per i paralimpici

Una stagione probabilmente controversa necessita di acuti volti ad innestare processi di crescita per quella successiva.

Ultimi sforzi per le due formazioni paralimpiche del Tennistavolo Norbello, serie A1 e A2. In piedi e in carrozzina le due squadre si ritroveranno agli antipodi della Penisola, entrambe vogliose di sfoderare i progressi maturati nelle ultime settimane di preparazione.

Campionato Paralimpico – Serie A1 Classe 1-5

Settima, Ottava, Nona giornata Domenica 1° maggio 2022 Ore: 09-12-15

Sede di Gioco Palatennistavolo – Via Puccini – Castel Goffredo (MN)

Pong. Basso Piave S. Dona’ (Venezia) A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D. Tennistavolo Norbello Fondazione Bentegodi Verona Nerviano Lions (Milano) A.S.D. Tennistavolo Norbello

TUTTO È POSSIBILE A tre giornate dal termine la matematica non ha ancora condannato alla retrocessione in serie A2 la coppia giallo blu, ancora a secco di punti, composta dalla cilena Tamara Isabel Leonelli e dal siciliano Giuseppe Marchese.

Basterebbe risalire fino al quartultimo posto, distante attualmente quattro lunghezze e a quel punto sarebbe festa grande dalla palestra di via Azuni fino alla sede di via Mele con tanto di falò celebrativo.

Purtroppo le avversarie non sono tra le più abbordabili. A parte i Nerviano Lions (Andrea Galli, 60%; Alberto Ramundo 42,9%), che hanno appena due punti in più, gli scaligeri della Fondazione Bentegodi (Federico Crosara, 75%; Alessandro Giardini 55,6%) occupano attualmente la seconda piazza e la società di S. Donà di Piave (Gimmj Mestriner, 90,9%; Luca Babbo 25%) li tallona con due lunghezze di ritardo.

Campionato Paralimpico – Serie A2 Classe 6-10

Settima, Ottava, Nona giornata Domenica 1° maggio 2022 Ore: 09-12-15

Sede di Gioco Palestra Villa Dante – V.le S. Martino Messina

Albatros Zafferana Etnea (Catania) A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D. T.T. Olimpicus (Catania) Tennistavolo Sassari A.S.D. Tennistavolo Norbello

DUE GARE ALLA PARI Provare, insistere, non demordere. Mauro Mereu e Max Manfredi, dopo aver trovato il feeling della prima volta, tenteranno di farlo fruttificare. In questo caso a parte la capolista TT. Olimpicus con i 100% Simone Bertana e Patrick Santifaller, le altre due sfide sono addomesticabili. I siciliani dell’Albatros (Luigi Bentivegna e Agostino Velastro sono al 25%) hanno conseguito un successo, mentre la società conterranea del Tennistavolo Sassari di Giovanni Battista e Lorenzo Sanna hanno lo stesso rendimento dei rappresentanti della società guilcerina.

Insieme ai giallo blu ci saranno anche gli amici del Tennistavolo Quartu, nella classe 1-5, con il duo sardo Alessandro Marchello e Giovanni Melis, che saranno impegnati nelle gare con il TT. Sassari e lo Sport Club Etna.