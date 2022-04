Telo Copribarca: come scegliere quello giusto

Vivere il mare con una imbarcazione è una delle esperienze più belle della vita. Ma una barca, come tutti i mezzi di trasporto, ha bisogno di cura e manutenzione.

La messa in sicurezza della propria imbarcazione fino alla successiva stagione estiva, perciò, è un tema molto importante per tutti gli amanti del mare. Il rimessaggio, infatti, è una delle operazioni fondamentali perché la barca passerà un periodo più o meno lungo lontano dall’acqua. Durante questo periodo dovrà essere garantita assoluta e adeguata sorveglianza, protezione e custodia per diversi mesi. Per la protezione è bene pensare ad un telo termoretraibile per barche: una soluzione pratica, economica e dal risultato garantito.

Dove avviene il rimessaggio

Il rimessaggio può avvenire sia all’interno di hangar o magazzini, sia all’esterno: quest’ultima situazione è quella più frequente, data la maggiore disponibilità di spazi e l’economicità. Indipendentemente dal luogo in cui la nostra barca riposerà durante il periodo invernale, è sempre consigliabile allestire un buon sistema di copertura, utilizzando un materiale impermeabile che possa garantire una ottima aerazione.

advertisement

Caratteristiche della copertura

La prima valutazione da fare riguarda il fatto che la copertura sia destinata ad un rimessaggio al chiuso oppure all’esterno. I teli utilizzati per rimessaggio interno, infatti, sono leggeri e impermeabili; mentre quelli per rimessaggio esterno, devono essere logicamente più resistenti e pesanti, in modo da evitare strappi accidentali durante tutto il periodo invernale.

Il telo copribarca

Il Telo Copribarca è una soluzione che permette di proteggere l’imbarcazione ed il motore sia durante il rimessaggio, sia durante il trasporto. È in effetti in grado di proteggere la barca dagli effetti del sole e degli agenti atmosferici più violenti, nonché dalla salsedine. Un utilizzo costante nel tempo di questo telo, inoltre, permette di ridurre gli interventi di manutenzione della barca anche sul lungo periodo. Un’ottima scelta, pratica ed efficace, è il telo copribarca termoretraibile usa e getta. Nel mercato se ne trovano diversi in molte dimensioni. Questi teli garantiscono un’ottima impermeabilità e stabilità. Si tratta di una soluzione estremamente economica e sicura, oltre che semplice da applicare, anche per chi lo utilizza per la prima volta. Per l’applicazione, infatti, è sufficiente stendere il telo sulla barca, agevolandolo affinché prenda la forma desiderata. L’operazione termina con l’utilizzo di una termopistola: il materiale di cui è fatto il telo, cioè il polietilene, viene fatto aderire alla superficie dell’imbarcazione, ottenendo così una copertura totale della barca.

Vantaggi del Telo Copribarca in plastica termoretraibile

Questa soluzione presenta dei vantaggi importanti, come la capacità di adattarsi ad ogni tipo di imbarcazione, a prescindere dalla sua grandezza e larghezza e dalla forma. È steso con estrema semplicità, permettendo di aderire alle superfici grazie ad una termopistola. È economico, ideale per chi è alla ricerca di un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Come scegliere il Telo Copribarca ideale

Conoscere le misure dello scafo della propria barca è fondamentale per poter scegliere un telo grande a sufficienza in grado di riuscire a coprire tutta la barca. È bene, infatti, dotarsi di un telo di copertura anche per il motore, in quanto è una delle parti più soggette ad usura.