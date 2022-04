Strategia di Scalping Forex: tutto quello che c’è da sapere

Fare trading online nel mondo del Forex consente di ottenere degli ottimi profitti, ma solo se si adotta la giusta strategia e si opera nella piena consapevolezza che questo non è un gioco.

In molti oggi si avvicinano al trading online con la convinzione di poter guadagnare soldi facili, ma questo è un grande errore in realtà perché le cose non funzionano proprio così. Per riuscire a raggiungere dei profitti realmente significativi operando nel mercato del Forex è necessario dedicare molto tempo a tale attività, adottare le giuste strategie e mantenersi informati sull’andamento delle valute.

È altrettanto importante scegliere la giusta piattaforma trading, perché non tutte sono affidabili e sono poche quelle che offrono una gamma completa di strumenti per operare sfruttando al massimo le risorse del momento. Tra queste, di certo AvaTrade rimane la più consigliata dagli stessi professionisti perché regolamentata a livello globale, estremamente sicura e all’avanguardia.

Scalping trading: come funziona la strategia per operare nel mondo del Forex

Tra le strategie più importanti, che tutti i trader dovrebbero conoscere prima di addentrarsi nel mondo del Forex online, troviamo sicuramente lo scalping. Si tratta di un modo di operare che si basa principalmente sulla quantità piuttosto che sulla qualità, poiché il principio di base è quello di effettuare tante piccole operazioni brevi. In sostanza, gli scalper non mantengono negoziazioni aperte per troppo tempo ma al contrario aprono e chiudono le posizioni su vari prodotti finanziari nel giro di pochi minuti. È importante precisare che questa strategia è differente rispetto al day trading, che prevede operazioni nell’arco temporale di una giornata.

advertisement

L’obiettivo di chi fa scalping trading sul Forex sostanzialmente è quello di concludere tante negoziazioni velocemente, accumulando piccoli profitti che insieme vanno a formare un guadagno più sostanzioso.

La particolarità degli scalper è che sfruttano tendenze Forex che per altri trader sono ritenute insignificanti, realizzando piccoli profitti anche nei momenti di pausa o nei giorni di stop. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, in quanto rende lo scalping efficace anche quando il mercato valutario si consolida.

Seguire le grandi tendenze: il segreto dei trader Forex di successo

Lo scalping è una strategia che sicuramente presenta degli aspetti molto interessanti, ma siamo sicuri che sia la migliore in assoluto per chi vuole operare nel mondo del Forex facendo trading online? Di certo no, per il semplice fatto che non esiste una strategia che si possa considerare in assoluto più efficace o sicura rispetto alle altre. Lo scalping è indicato per i trader più aggressivi, che non hanno pazienza e che vogliono vivere appieno l’emozione della negoziazione.

Un bravo trader professionista però non si può limitare a questa o quella strategia: deve piuttosto essere in grado di adottare la migliore in base alle grandi tendenze. Sfruttare cioè i tempi lunghi per il posizionamento generale ed i tempi stretti per fare scalping, approfittando dei periodi in cui il mercato è fermo. Il segreto, in sostanza, sta tutto nel saper adottare differenti strategie a seconda del momento e variare le proprie negoziazioni.