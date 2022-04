Spaccio di cocaina a Sestu, un arresto

Stanotte alle ore 00:20 a Sestu, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente un 54enne cagliaritano, disoccupato con precedenti denunce a carico. Questi, poco prima, in Via Verdi, è stato sorpreso dai militari operanti nel corso di un mirato servizio, mentre cedeva ad un acquirente del luogo due dosi in cellophane termosaldato di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, pari a 0,41 grammi complessivi. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’uomo la somma in contanti di 100,00 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del fermato e ha permesso di rinvenire ulteriori 6,75 grammi della medesima sostanza suddivisa in 21 dosi, oltre a 4,96 grammi di cocaina ancora da tagliare, la somma contante di euro 400,00 suddivisa in banconote da euro 50,00, materiale vario per il confezionamento in dosi della droga, nonché un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato al RIS di Cagliari per le analisi di laboratorio. L’acquirente verrà invece segnalato alla Prefettura di Cagliari. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.