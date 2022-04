Somma Vesuviana. Angela, quarta elementare, sindaca per un giorno

“Ho voluto che Angela fosse, oggi, con il Tricolore da sindaco per un giorno. Angela è una bambina autistica. Le sue opere sono davvero intense, uniche, testimonianza dell’universalità dell’arte. Proprio la sua scuola, il Terzo Circolo Didattico, ha voluto dedicarle una mostra tutta sua. L’arte è un linguaggio universale ma vederla trasparire in una bambina di quarta elementare è davvero fantastico perché si vede la sua forza, il suo sapere, il suo essere artista. Siamo per l’inclusione scolastica. Vogliamo che i genitori di tutti i bambini si affidino all’autorità scolastica rappresentando l’altra faccia, bella, della famiglia. E ho voluto vederla con il Tricolore da sindaco per un giorno, ed è accaduto oggi, Venerdì Santo”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E oggi, a Somma Vesuviana, nelle varie chiese, si terrà lo svolgimento dei riti, in alcune anche i gruppi cantorum delle Congreghe con il saio bianco!