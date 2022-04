Smart e-cup: Elektro-Calabria, Paradiso Group e Riccardo Longo all’assalto del titolo

Lamezia Terme, CZ – Per il quarto anno consecutivo continua il sodalizio che ha portato la Calabria a conquistare il titolo smart e-cup di Campione Italiano Junior 2019, grazie al rinnovato accordo tra Paradiso Group e Riccardo Longo. L’elektro-Calabria da corsa vuole confermarsi grande protagonista della lotta per il titolo dedicato ai giovani talenti della serie 100% electric nella classifica Junior.

Il 19enne Longo ha debuttato nel motorsport proprio con la smart e-cup a soli 16 anni, ottenendo il titolo di Campione Junior proprio nell’anno di esordio nelle competizioni al volante della vettura di ParadisoGroup. Il più giovane della famiglia Longo – il papà Matteo ha corso in F3 e il fratello Lorenzo è anche lui sulla griglia di partenza della smart e-cup – non vede l’ora di scendere in pista ed è più carico che mai per questa stagione che sta per iniziare:

“Questo è il mio quarto anno di partecipazione all’elettrizzante campionato smart EQ fortwo e-cup, ancora una volta vesto i colori del mio team e della mia terra, grazie al supporto del dealer di Lamezia Terme Paradiso Group. Quest’anno si presentano nuove sfide, soprattutto nella categoria Junior, che impongono un’attenzione alla competizione particolarmente impegnativa. Io e Paradiso Group vogliamo batterci al meglio per conquistare il secondo titolo Junior e cercare di ottenere buoni risultati, così come è stato in questi ultimi due anni. Voglio ripagare la fiducia che ancora una volta Paradiso Group ha riposto in me. Che la sfida abbia inizio e sono più che pronto a dare il meglio di me per la mia squadra e per questo bellissimo spettacolo che ci fa divertire ormai da cinque anni“, ha commentato Riccardo Longo, che lo scorso anno è salito anche sul podio assoluto con una splendida prova di forza a Varano.

“In una competizione sostenibile, difenderemo i colori della Paradiso Group con il nostro amato fratello adottivo Riccardo Longo, al quale diamo il nostro in bocca al lupo per questa nuova stagione”, ha dichiarato Fernando Paradiso, titolare di Paradiso Group.

Nelle prossime settimane sarà reso noto il calendario 2022 del campionato full electric smart e-cup, composto come da tradizione da 12 gare, con ben due appuntamenti per i quali è prevista la tripla gara. Confermati come di consueto la pioggia di dirette streaming, con oltre 60 portali internet collegati.