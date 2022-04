Skepto XII: tutti i segreti del mondo dei truccatori al Teatro Massimo

L’incontro di questa mattina con la Make Up Artist Carla Aledda – trasmesso in diretta streaming e disponibile sui canali social della manifestazione- ha aperto l’ultima giornata della dodicesima edizione dello Skepto International Film Festival.

Dalle 13 il Fuaié del Teatro Massimo di Cagliari ha raccolto appassionati e film-maker per la seconda sessione degli aperitivi cinematografici, ospite speciale lo sceneggiatore Nicola Guaglianone.

Le proiezioni di cortometraggi riprendono nelle sale del Massimo dalle 17 con la sezione Stile Libero. Seguono i film della Sezione Human-Nature.

Il gran finale andrà in scena a partire dalle 21:15 con i finalisti Best Short 3. Tra i lavori in programmazione segnaliamo Le buone maniere (ITA) di Valerio Vestoso, corto incentrato sulle vicende di un telecronista sportivo che si ritrova a commentare un evento molto particolare. Da non perdere inoltre Pops (UK) di Lewis Rose, che parla di due fratelli alle prese con le stravaganti ultime volontà del padre e Dustin (FRA) di Naila Guiguet, corto che racconta frammenti della vita di un giovane transgender e del suo gruppo di amici tra il ritmo incalzante della Techno e momenti di poetico degrado.

Tra i corti finalisti verrà proiettato anche Male Fadàu (ITA) di Matteo Incollu ambientato nella Baunei del 1942.

La cerimonia di chiusura si terrà nella sala M2 al termine delle proiezioni. Verranno premiati il vincitore assoluto (Best Short), i premi speciali per le sezioni Animazione, Skeptyricon, Docu-short (dedicato ad Alberto Signetto il “Rinoceronte Rosso” amico dello Skepto sin dalle prime edizioni e scomparso prematuramente) e Human Nature.

Per la menzione speciale del pubblico di Skepto, invece, sarà necessario attendere il conteggio dei voti espressi attraverso il sito internet.