Situazione Covid di oggi nell’Isola a Oristano e nella sua provincia

Secondo i dati diffusi oggi da Protezione Civile e Regione Sardegna, nelle ultime 24 ore, complessivamente nell’isola ci sono stati 2182 casi, di cui 29 a Oristano, dove ci sono state anche 15 guarigioni, ma in tutta la Sardegna si registrano anche 10 decessi, uno anche in provincia di Oristano. Il totale dei casi rilevati fino a questo momento, quindi, in città e provincia sale a 6718, i pazienti guariti, in tutto sono 6135, mentre i decessi sono 32 e i casi attualmente positivi 536.

Dei 2182 casi rilevati oggi, 236 sono riferiti alla provincia di Oristano, 462 a quella di Sassari, 629 all’area metropolitana di Cagliari, 295 alla provincia di Nuoro e 560 al Sud Sardegna.

Nelle ultime 24 ore, in Sardegna i nuovi casi confermati di positività al COVID sono 2182, di cui 1848 diagnosticati da antigenico. In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 10303 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17, stesso dato di ieri, quelli ricoverati in area medica sono 309 (-16) e quelli in isolamento domiciliare 29645 (+115).

Oggi, si registrano anche 10 decessi: 1 uomo di 84 e una donna di 90 anni, residenti nella provincia di Nuoro; una donna di 76 e un uomo di 86 anni, residenti nella provincia di Sassari; due donne di 80 e 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 88 e 89 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 89 anni, residente nella provincia di Oristano, e un residente nella provincia di Nuoro.