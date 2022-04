Sinner rimonta Rublev e approda ai quarti a Montecarlo

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Jannik Sinner trema ma non cade. Obiettivo quarti centrato per il 20enne di Sesto Pusteria al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Sul “Court Ranieri III”, il giovane altoatesino, numero 12 Atp e nona testa di serie, piega in rimonta per 5-7 6-1 6-3, dopo due ore e 21 minuti di gioco, il russo Andrey Rublev, numero 8 del ranking e 5 del seeding, finalista dodici mesi fa quando si arrese a Tsitsipas. Sinner centra così il suo secondo successo su Rublev dopo quello colto un anno fa a Barcellona, col russo che può vantare solo una vittoria parziale, quella ottenuta a Vienna nel 2020 ma grazie al ritiro del rivale dopo appena tre giochi. Sulla strada dell’azzurro c’è ora Alexander Zverev, terza testa di serie: il tedesco si è aggiudicato gli ultimi due precedenti, entrambi sul veloce (Colonia 2020 e Us Open 2021) ma Sinner lo ha già battuto sul rosso, in occasione dell’edizione 2020 del Roland Garros. “Ho cercato di giocare tutti i punti, è stata una partita incredibile – le impressioni dell’azzurro – Conosco molto bene Rublev, ho cercato di muoverlo, ho provato a fare del mio meglio e ho usato anche il pubblico: è molto speciale per me giocare qui, ci sono tanti tifosi italiani”. Anche oggi la vescica al piede destro lo ha infastidito, tanto da dover ricorrere al medical time-out: “Avevo bisogno di un piccolo trattamento, ora conta recuperare perchè domani mi aspetta un match importante”.

