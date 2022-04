SERCHO – “Almeno noi”, fuori il 27 aprile il videoclip del nuovo estratto dall’ultimo album di inediti “SER”

L’ENERGIA DELL’ARTISTA ROMANO

SERCHO

È PRONTA AD ESPLODERE NEL VIDEOCLIP DEL BRANO

“Almeno noi”

FUORI SU YOUTUBE IL 27 APRILE 2022

IL BRANO È ESTRATTO DA

“SER”

L’ULTIMO, INTENSO ALBUM DI INEDITI DEL RAPPER

Dal 27 aprile 2022 è disponibile su YouTube il videoclip di ALMENO NOI, brano estratto dall’ultimo album di inediti SER firmato dall’artista romano SERCHO, pubblicato lo scorso settembre in digitale per Believe.

Un album in cui Sercho lascia trasparire tutta la sua vera essenza: i quindici brani della tracklist di SER sono legati insieme da una narrazione profonda e intensa, filtrata dal suo sguardo vigile e capace di scrutare al di sotto della superficie la realtà che lo circonda. Le parole chiave del quarto progetto in studio dell’artista sono tenacia, sacrificio (come suggerisce la ferita che compare sul viso nella cover dell’album) e spiritualità.

Proprio quest’ultima nel videoclip di ALMENO NOI, scritto e diretto dallo stesso Sercho insieme a Lorenzo Nafissi, si traduce in immagini che rappresentano non solo il concept di tutto l’album (oltre ad essere la radice del nome dell’artista, SER in spagnolo significa “essere”, accentuando l’importanza dell’autenticità a discapito dell’apparenza), ma anche i princìpi che guidano l’arte di SERCHO, fra bisogno di introspezione e voglia di dimostrare a tutti quanto si vale.

Immerso nella sua Roma, che si scorge nei frame della clip immortalando momenti di quotidianità fra le strade della città e i suoi protagonisti, SERCHO si sofferma sui volti di persone comuni (fra cui anche la nonna dell’artista). Il loro destino, così come quello del rapper, è legato alla resistenza che si rafforza affrontando sacrifici e delusioni. È lo stesso motore che dà all’artista la spinta per andare avanti e fare sempre un passo in più verso i suoi obiettivi, aiutato dalla fiducia in un Dio che ha per tutti noi un piano di salvezza.

Fede e strada, spiritualità e vita reale che dentro Roma si respirano a pieni polmoni. Tanti i simboli disseminati nel videoclip così come le citazioni cinematografiche spagnole: tutto si riflette nelle parole di SERCHO, che nel brano oppone gli ostacoli, i pericoli e i “serpenti” della vita al bisogno di trovare l’equilibrio per sopportare gli alti e bassi della quotidianità non sempre rosea.

“Salva almeno noi, da questo mondo violento senza santi né supereroi

Dio ti prego salva almeno noi, lascia un sorriso sul viso di chi amo poi fai come vuoi”

L’artista romano completa, con questo nuovo videoclip, uno dei suoi brani più intimi dimostrando ancora una volta la sua rara capacità di saper mettere da parte le autocelebrazioni per lasciare spazio all’amore per la musica e a messaggi che valicano i confini del proprio ego.

ALMENO NOI segue la pubblicazione degli ulteriori estratti video dell’album, come Ora lo so, Un cuore in due anime, Meridio e Bella!, quest’ultimo in featuring con Gemitaiz, unico ospite di SER.

CREDITI ALBUM “SER”

Produzione esecutiva: Sercho & PK 2021

Distribuzione digitale: Believe

Distribuzione della copia fisica autografata: www.sercho.it

Edizioni Musicali: Thaurus Publishing & Richveel

Produzioni musicali: PK

Registrato, mixato e masterizzato da: Mixer-T (Bunkerino)

www.sercho.it

CREDITI VIDEO

Da un’idea di Sercho

Scritto e diretto da Sercho e Lorenzo Nafissi

Operatore Drone: Davide Talamo

M.U.A.: Giada Grimaldi

Sercho nasce a Roma il 25 Giugno del 1993. A 12 anni inizia ad appassionarsi alla musica HipHop/Rap. Già durante le scuole superiori emerge nell’ambiente Urban italiano e firma un contratto per l’etichetta romana Honiro, accumulando negli anni milioni di views e streaming su YouTube e sui digital stores.

Nel 2018 decide di lasciare l’etichetta Honiro e nel 2019 inizia un percorso da indipendente che lo porta a firmare dopo pochi mesi un contratto di distribuzione con Believe. Esce quindi il 24 Settembre 2021 l’album SER distribuito da Believe, con edizioni musicali Thaurus Publishing e Richveel. All’interno è presente un featuring con Gemitaiz nel brano Bella!.

La chiave dello stile di Sercho è l’originalità lirica unita ad una varietà di flow avanguardisti e linee melodiche che rendono la sua musica ricca di sfumature e mai ripetitiva, regalando spunti interessanti agli appassionati del genere e non.

Nonostante il disagio urbano e sociale in cui matura negli anni, Sercho cerca sempre di usare la musica come strada per “la fuga”, infatti argomenti street e riferimenti alla metropoli tornano frequentemente in SER ma sono accompagnati dal suo lato umano, spirituale ed emotivo, venendo descritti in modo originale e diverso da stereotipi narrativi, mantenendo una sincerità lontana dalla retorica.

Parliamo quindi di un’energia Rap moderna ed eterogenea che ignora le etichettature limitanti di genere, potenzialmente destinata ad un target ampio e universale, che ha la possibilità di aprire le porte ad una nuova onda musicale a Roma e in Italia attraverso la sua personalità, la scrittura, la voce, l’approccio al microfono, le basi musicali e il suono mix e master dei brani.