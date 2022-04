Scontrino elettronico e Woocommerce: ecco come Gestisco Italia ha risolto il problema

Lo scontrino elettronico che tanto spaventava tutti i professionisti ora non solo è divenuto qualcosa di estremamente quotidiano, ma anche semplice. La stessa riforma che ha introdotto la fatturazione elettronica ha anche previsto lo scontrino elettronico.

Come spesso succede quando ci sono dei cambiamenti importanti, le preoccupazioni in merito non sono state poche, dividendosi tra chi, come sempre, accetta il cambiamento di buon grado e chi invece lo teme. Nel caso dello scontrino elettronico la preoccupazione insita in molti professionisti era quella di avere un rallentamento del loro lavoro, una difficoltà oggettiva nel gestire questa nuova tecnologia che avanza.

Gestisco Italia ha però risolto ogni problema con la sua applicazione per scontrino elettronico e fattura elettronica. Se si utilizza Woocommerce sarà poi tutto più semplice ed immediato.

Obbligo scontrino elettronico: un nuovo modo di lavorare

Dal 1 gennaio 2019 la fattura elettronica diventa obbligatoria per tutti i professionisti che hanno partita IVA, tranne che per coloro che sono stati espressamente esonerati dalla legge di bilancio che ha introdotto il sistema di fatturazione elettronica. Ma la stessa riforma che ha previsto questo, ha poi sancito una serie cambiamenti che devono portare alla progressiva digitalizzazione del lavoro.

A seguire la fattura elettronica ecco i corrispettivi telematici e lo scontrino elettronico. Quest’ultimo doveva essere obbligatorio già dal 2021, ma complice la pandemia e il bisogno di tempo per prendere confidenza con le nuove modalità di emissione dei documenti fiscali, l’obbligo è stato spostato al 2022.

Dal 1 gennaio 2022, quindi, tutti coloro che hanno un’attività di vendita al dettaglio devono essere in grado di emettere lo scontrino in formato elettronico. Molte le voci che si erano susseguite a riguardo, molti avevano affermato che i commercianti avrebbero dovuto acquistare un nuovo registratore di cassa (con spesa non indifferente), che permettesse di emettere lo scontrino in formato elettronico.

L’alternativa sarebbe stata, utilizzare il portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con le dovute difficoltà di utilizzo. Insomma, una vera e propria rivoluzione che avrebbe toccato veramente tutti, tanto chi ha negozi fisici, quanto chi ha shop online. Ma Gestisco Italia ha cambiato le carte in tavola e ha previsto tutt’altro.

Gestisco Italia azienda al servizio delle aziende

Gestisco Italia è proprio questo, un’azienda al servizio delle altre aziende. Un team di esperti che ha dedicato il suo lavoro a semplificare quello degli altri. Lo scopo della digitalizzazione del lavoro dovrebbe essere quello di semplificare il lavoro di tutti, non di complicarlo.

Ammettendo che il cambiamento non è mai facile, Gestisco Italia sa bene che se le nuove tecnologie vengono integrate in una struttura lavorativa già esistente, tutto diventa molto più semplice da gestire.

Ecco che allora, dopo aver fornito già molte soluzioni alle aziende, soprattutto per quello che riguarda la gestione della parte web e quindi: e-shop, sicurezza dei dati in rete, ecco che ha deciso di rendere semplice anche lo scontrino elettronico.

Applicazione scontrino elettronico e Plugin WordPress

Gestisco Italia dopo aver offerto la soluzione migliore per la gestione della fattura elettronica offrendo i servizi di Fattura Pro, ha continuato a lavorare per permettere di utilizzare in maniera semplice e veloce anche lo scontrino elettronico. Dal lavoro del suo team è nato un plugin WordPress che permette di emettere lo scontrino in formato elettronico in maniera semplice e diretta grazie all’utilizzo di Woocommerce.

Woocommerce è la piattaforma per gli e-shop più utilizzata dai professionisti. L’unione di WordPress e e-commerce per gestire il proprio negozio online in maniera molto semplice e veloce.

Una maniera efficace di velocizzare tutto il processo di emissione dello scontrino in formato elettronico direttamente dal proprio shop online. Il risultato di un lavoro cosciente che la vendita online è ormai molto diffusa anche tra i commercianti che hanno negozi fisici.

Per l’emissione dello scontrino in formato elettronico non si ha più bisogno di un registratore di cassa nuovo. Per avere maggiori informazioni a riguardo è sufficiente accedere al sito fatturapro.click.

Un plugin WordPress e un’app scontrino elettronico è ciò che Gestisco Italia mette a disposizione di tutti i professionisti che scelgono di affidarsi ai suoi servizi. Unico scopo del lavoro di Gestisco è permettere ai professionisti di godere dei vantaggi dell’innovazione digitale, senza difficoltà.