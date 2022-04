Sassari, rugbisti lanciano crowdfunding per il sociale

Su GoFundMe ha lanciato una raccolta fondi colta all’affido di un terreno per poter costruire il campo, dato che ancora non ha una casa.

L’associazione non ha solo finalità sportive. “Proponiamo – scrivono – i nostri progetti di educazione sportiva ed emotiva ai Comuni della nostra zona, alle agenzie del terzo settore, come Save the Children e UISP, offrendo affiancamento allo studio e attività fisica, soprattutto per le fasce di età più delicate e a rischio abbandono scolastico nei quartieri più difficili della città di Sassari”.

Obiettivo della raccolta

I progetti riguardano la promozione del rugby nelle scuole, attività per i bambini e ragazzi, oltre agli allenamenti seniores, con particolare attenzione a coloro che presentano disabilità intellettive e affettivo-comportamentali.

advertisement

“I fondi raccolti – spiegano – verranno utilizzati per la creazione di un Centro educativo che sarà messo a disposizione di società sportive, associazioni di promozione sociale e organi del terzo settore che abbiano come scopo la realizzazione di progetti di inclusione verso le fasce più vulnerabili presenti nel nostro territorio”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/Bulldog-cercano-casa