Sassari, il 2 maggio il concerto del pianista Francesco Mirabella

Nuovo appuntamento della rassegna “I concerti di primavera” organizzato dall’associazione culturale musicale Ellipsis con il patrocinio del Ministero della Cultura, Assessorato allo Spettacolo della Regione, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna. Lunedì 2 maggio alle 21 sul palco della Sala Sassu salirà il pianista Francesco Mirabella. per un concerto dedicato alle musiche di Robert Schumann e Pyotr Cajkovskij. Mirabella eseguirà, del primo, gli Studi Sinfonici Op.13 e del compositore russo e la Suite Concerto dal Balletto “Lo Schiaccianoci” nel leggendario arrangiamento di Michail Pletnev che, per i pianisti di tutto il mondo, è uno degli esami tecnici per dimostrare di saper padroneggiare lo strumento.

Francesco Mirabella ha intrapreso lo studio del pianoforte con il maestro Giuseppe Cultrera e successivamente si è diplomato e laureato con lode presso l’Istituto musicale “V. Bellini” di Catania. In seguito ha conseguito il diploma presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma nella classe di Sergio Perticaroli. Il pianista si è aggiudicato diversi primi premi in concorsi nazionali ed europei e ha all’attivo centinaia di concerti sia in qualità di solista e sia in svariate formazioni di musica da camera. Mirabella viene costantemente invitato a esibirsi presso importanti associazioni ed enti musicali in Italia e all’estero. Tra le sale estere che lo hanno avuto come protagonista ci sono la Rachmaninov Hall del conservatorio Cajkovskij di Mosca, l’Arhkangelskoe Palace e la Central house of arts di Mosca, il China Conservatory di Pechino, il Conservatorio di Wuhan e di Sichuan in Cina, l’Istituto italiano di cultura di New York, la Ward Recital Hall di Washington D.C. Ha all’attivo numerosi concerti per pianoforte e orchestra insieme a prestigiose formazioni tra le quali la West Chester University Orchestra, la Filarmonica di Stato di Lugansk, la Filarmonica di Stato di Dnepropetrovsk e molte altre. L’artista è stato anche insignito del Diploma of Honor dalla prestigiosa Vladimir Spivakov International Charity Foundation di Mosca. Attualmente è docente di pianoforte principale presso il conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina.

Il successivo appuntamento de “I concerti di primavera” è in programma lunedì 9 maggio e avrà come protagonista il Klaviol Trio formato da Giambattista Ciliberti al clarinetto, Flavio Maddonni al violino e Piero Rotolo al pianoforte. La formazione pugliese eseguirà musiche di F.Poulenc, N.Scardicchio e A.Piazzolla.