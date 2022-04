Sassari: grande successo al CUS per il 4° “Torneo Di Pasqua”

Si è conclusa ieri la 4^ edizione del “Torneo di Pasqua” di calcio negli impianti del CUS Sassari.

Oltre alla formazione di casa, erano presenti le formazioni giovanili di Torres, ASD Porto Torres, Cosmoss, Atletico Uri, Città di Ittiri, Sassari Calcio Latte Dolce, Ottava, PGS Don Bosco, Turritana, Alghero Cagliari, Usinese e Quartieri Riuniti.

Il torneo era dedicato, come di consueto, alle seguenti categorie: piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti, che si sono sfidati tra le giornate di giovedì e venerdì.Nel “Torneo di Pasqua” firmato CUS Sassari non c’erano classifiche e pertanto tutti i bambini sono stati premiati per la partecipazione, perché la nostra filosofia è sempre la stessa: “Divertiamoci giocando”.

I giovani atleti si sono avvicinati alla Pasqua con gioia e divertimento, perché non va mai dimenticato che il calcio dei bambini è a colori.

Il CUS Sassari intende ringraziare tutte le società che hanno partecipato all’evento, con la certezza di rivederci quanto prima per altri tornei e manifestazioni, sempre all’insegna del divertimento e del fair play.