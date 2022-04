I Lavoratori scelgono la continuità confermando per la quarta volta come componente della Rsu Calogero Coniglio.

Sanità – Coniglio (Fsi-Usae) rieletto alle elezioni Rsu al Policlinico S. Marco per la quarta volta

I Lavoratori scelgono la continuità confermando per la quarta volta come componente della Rsu Calogero Coniglio.

Nella pubblica amministrazione si sono tenute dal 5 al 7 aprile le elezioni per i rinnovi delle Rsu, Rappresentanze Sindacali Unitarie, e nel comparto sanità all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico San Marco” di Catania Coniglio è stato rieletto membro dell’organismo sindacale Rsu.

Calogero Coniglio, 47 anni, segretario regionale e territoriale Catania della Fsi-Usae Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della Confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei, Coordinatore Nazionale Infermieri e componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-Sanitarie al Ministero della Salute, è stato rieletto componente della Rsu per il quarto mandato consecutivo. La prima elezione di Coniglio risale al 2012, riconfermato poi in tutte le successive elezioni nel 2015, nel 2018 ed oggi per il quarto mandato.

Sono 33 gli eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie dell’Aou Policlinico San Marco che escono fuori dalle urne, dopo la lunga tre giorni di votazioni che ha chiamato a raccolta 2500 dipendenti tra infermieri, tecnici, amministrativi, oss e ausiliari, che hanno espresso le loro preferenze tra i 136 candidati in campo, su sei liste: uno al presidio ospedaliero Policlinico “Rodolico”, e l’altro al presidio ospedaliero San Marco.

advertisement

Il dato scaturito dallo spoglio delle schede, iniziato stamattina e concluso nel pomeriggio, ha visto la Fsi-Usae, raccogliere 143 voti e conquistare ben 3 seggi.

“Per me è un grande onore continuare questa grande avventura all’interno della rsu aziendale – ha dichiarato Coniglio a margine dello spoglio elettorale – e ringrazio i lavoratori per la rinnovata fiducia che ci consentirà di continuare il lavoro fatto finora. Consapevoli della responsabilità che ci è stata ancora una volta attribuita, assicuriamo, come sempre fatto in passato, il nostro massimo impegno sindacale in difesa dei diritti di tutti i lavoratori del Policlinico San Marco”.

“La Fsi-Usae ha sempre portato avanti un grande impegno al Policlinico San Marco e siamo certi che gli Rsu eletti agiranno sempre di più per promuovere la valorizzazione di questa azienda strategica per la città di Catania. Abbiamo rivoluzionato la lista rispetto alla precedente tornata, abbiamo costruito una lista totalmente nuova mettendo in campo forze nuove che sono alla prima esperienza sindacale, sostanzialmente abbiamo ricominciando dall’inizio e pertanto ringrazio tutti i candidati e le candidate per il grande risultato, per avere messo a disposizione il loro tempo, le loro capacità e le loro energie. Sono orgoglioso di annunciare che la nostra lista composta da 43 candidati di cui 25 uomini e 18 donne, per il 42 % è composta da donne, percentuale più alta mai registrata in Italia. In politica, nel sindacato, nell’associazionismo, è difficilissimo coinvolgere le donne ma è noto a tutti che il coraggio femminile è più forte di quello degli uomini. Complimenti a tutte”, conclude Coniglio.