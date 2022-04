Safra Motor: prima volta nella smart e-cup

Per la stagione 2022 il dealer di Cosenza schiera il Gentleman Driver Giuseppe Marech

Una new entry sullo schieramento di partenza del campionato smart e-cup che scatterà questo fine settimana al circuito di Vallelunga: si tratta del dealer cosentino Safra Motor che debutta nel campionato full electric affidandosi al Gentleman Driver Giuseppe Marech, protagonista della stagione 2021 della smart e-cup.

“Sono felice di questa nuova opportunità con Safra Motor dopo aver partecipato al campionato elettrico nel 2021″, ha commentato Giuseppe Marech, Gentleman Driver romano, che in carriera è arrivato fino alla Formula 3 negli anni ’90 e si è poi specializzanto con le vetture turismo. “Non vedo l’ora di tornare in pista questo fine settimana a Vallelunga con le entusiasmanti smart e-cup!“.

“Safra Motor è entusiasta di partecipare al campionato più green del panorama Auto, la smart e-cup. L’elettrico non è più il futuro ma è il presente in cui crediamo ed in cui vogliamo investire. Siamo certi che questa nuova sfida sarà volano di nuove avventure nel mondo dell’elettrico”, ha dichiarato Elio Sammarro, Amministratore di Safra Motor.

La quinta stagione della smart e-cup scatterà questa settimana da Vallelunga, primo dei cinque round che compongono la stagione 2022. L’autodromo romano ospiterà i primi tre round dei 12 in programma e, come di consueto, le acrobazie degli elektro-gladiatori saranno trasmesse da una pioggia di dirette streaming, con oltre 60 portali internet collegati.