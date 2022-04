RStar Team torna in pista con DePapa

Palemo – “Il nostro passato è già green, figuriamoci il nostro futuro!” – afferma Lorenzo Semilia, titolare di RStar, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart di Palermo. “Da anni R.Star ha, infatti, intrapreso una strategia all’avanguardia che ha fatto della sostenibilità ambientale la sua bandiera. Questo cammino green che ha visto realizzare, tra le tante iniziative, anche un impianto fotovoltaico sui tetti dello showroom, lo abbiamo percorso insieme alla nostra clientela, sempre più interessata e attenta a politiche di sostenibilità ambientale, e supportati anche da incentivi stanziati dal governo. Adesso la rotta è tracciata ed R.Star è al fianco del cambiamento puntando a rappresentare il punto di riferimento della mobilità elettrica in città“.

Con questo spirito RStarTeam scenderà nuovamente in pista per la smart EQ fortwo e-cup 2022 per vivere le emozioni di una competizione sportiva e mediatica di altissimo livello ma anche per sottolineare, ancora una volta, la sua spinta green. La vera sfida è adesso.

Per il quarto anno consecutivo, a capitanare l’RStarTeam sarà il pilota Giuseppe De Pasquale, il DePa che ha regalato alla compagine palermitana tante emozioni in pista nelle stagioni precedenti.

“Si riparte! È la quarta stagione consecutiva e sono davvero felice che sarà ancora con R-Star! È una fiducia reciproca – ha detto Giuseppe De Pasquale, ormai per tutti semplicemente “Depa” – che ci accompagna in pista e fuori da 4 anni! Inutile dire che saremo sempre agguerriti e l’obiettivo è sempre quello di stare nelle posizioni che contano! Ci vediamo in pista pronti a dare spettacolo!” In casa “DePa”, inoltre, quest’anno è arrivata la piccola Maria Sole a riempire di gioia le giornate della scuderia siciliana, pronta a scendere in pista con l’entusiasmo di sempre all’insegna di… DePAPA.

advertisement

Il “pink Palermo” ha avvolto la livrea della 85, con “raggi” di un giallo sole della Sicilia che è anche un affettuoso rimando all’ultima arrivata, dando vita ad una vettura che esprime tutta la gioia di scendere in pista. Due occhi di un’aquila, simbolo della città siciliana, fanno capolino dai fari anteriori e un becco rapace punta la pista, proiettandosi sulle prime sfide in calendario.

Il 30 aprile scatta la stagione a Vallelunga. L’RStarTeam, a Palermo, ha qualche giorno per organizzare il fan club 2022, certi che l’affetto sarà più elettricamente travolgente che mai.

Nelle prossime settimane sarà reso noto il calendario 2022 del campionato full electric smart e-cup, composto come da tradizione da 12 gare, con ben due appuntamenti per i quali è prevista la tripla gara. Confermati come di consueto la pioggia di dirette streaming, con oltre 60 portali internet collegati.