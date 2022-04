Roccia dell’Orso e Fortezza Monte Altura. Da Pasquetta, tutti i giorni nuovamente visitabili i siti di Palau

Arriva Pasquetta e tra le più ambite gite fuori porta c’è da sempre la policroma costa gallurese. Tra rosei graniti, verdi cupi ed un’infinità di azzurri, troviamo spettacolari panorami nella natura selvaggia, sovrastanti l’Arcipelago de La Maddalena. Siamo nei siti culturali e naturalistici di Palau: la Roccia dell’Orso, la Fortezza di Monte Altura, il Museo Etnografico.

Dopo i due anni della pandemia, l’amministrazione comunale ha potuto garantire la riapertura al pubblico dei gioielli della sua offerta culturale e naturalistica, senza dovere attendere luglio.

Sin da lunedì di Pasquetta, quest’anno sarà possibile seguire il breve sentiero naturalistico che conduce sino alla così detta “pancia dell’Orso”. Qui, tra le “zampe” di questo immenso monolite granitico, scolpito dalle forze della natura, il paradiso sta davanti a noi, tutto d’insieme, tutto d’un fiato. Prima di noi, Omero racconta che vi giunse Ulisse, per trovarvici i giganti Lestrigoni. Poi vi giunsero ancora in tanti, tra antichi mercanti e feroci pirati, ammiragli ed imperatori, sino a Garibaldi che tra quelle acque volle trovare la sua dimora. Saranno quindi visitabili anche la spettacolare Fortezza di Monte Altura e l’affascinante Museo Etnografico palaese. Un biglietto cumulativo al costo massimo di 7,00€ a persona, che potrà essere impiegato in tre diversi momenti della giornata. Che sia associato ad un lauto pranzo in ristorante o alla semplice scampagnata con gli amici, arricchirà di contenuti culturali e di piacevoli passeggiate nella natura, la vostra escursione di Pasquetta. Riaprono così bar, agriturismi e ristoranti, bed&breakfast e alberghi. Prima degli intensi afflussi estivi, nella giornata open air per eccellenza, Palau vi attende ospitale.

Per informazioni non esitate a scrivere a palau@lugori.com o a contattare il 3470913032.