Risultati elezioni per le rappresentaze sindacali unitarie – RSU 2022 Confintesa FP

Da martedì 05 a giovedì 07 aprile c.a. si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in tutti i posti di lavoro pubblici.

Nel territorio della Regione Sardegna il voto ha interessato i lavoratori impiegati presso i comparti Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non Economici.

La partecipazione dei lavoratori rilevata è stata molto sentita con oltre l’80% del personale impegnato alle urne.

Il tanto atteso e sopraggiunto risultato positivo post elettivo sul territorio Sardo è stato il frutto del profuso impegno e il forte coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi della Federazione FP con il Segretario Generale Claudia RATTI, la Confederazione CONFINTESA con il Segretario Generale Francesco PRUDENZANO ed i Coordinamenti Nazionali, i quali hanno sempre mantenuto un filo diretto di supporto con i referenti delle Segreterie e Coordinamenti provinciali, ma in particolar modo grazie all’impegno dei lavoratori/colleghi candidati con CONFINTESA FP.

La compagine elettiva fin da subito e per tutta l’interezza della campagna elettorale ha dimostrato impegno, spirito di sacrificio e professionalità dimostrando spiccata correttezza nello svolgere ed adempiere a quanto prospettato dal ruolo.

In questo contesto a seguito dello spoglio di venerdì 08 si è potuto appurare l’elevato numero dei consensi/voti ottenuti e le conferme avute, ma sopratutto i numerosi nuovi seggi ottenuti in corso di ufficializzazione, confermando e rafforzando il forte trend positivo discendente dai tesseramenti degli ultimi anni;

siamo in un periodo storico dove l’instabilità e i cambiamenti sono all’ordine del giorno e dove il modo di far sindacato deve essere adeguato al mondo del lavoro contemporaneo e non su stereotipi del passato.

“ Essere diversamente sindacalisti è, per noi, una responsabilità, un impegno ed una sfida”.

Noi di Confintesa Funzione Pubblica consideriamo i colleghi iscritti non dei numeri, non entità astratte e lontane, ma come parte integrante del comune vivere quotidiano: la presenza sui luoghi di lavoro, l’ascolto dei colleghi, il reinvestimento delle quote sindacali a favore di servizi resi ai nostri iscritti, la trasparenza nella gestione delle risorse, la promozione delle iniziative giudiziali a tutela dei propri iscritti, la consapevole responsabilità degli organismi statutari, gli scambi di idee nei gruppi di WhatsApp e sui social, gli incontri formativi, il confronto e perfino gli scontri, sono tutti percorsi utili e necessari per essere “diversamente sindacalisti”, nella sostanza e non solo nell’ apparenza, a cementare i rapporti umani, a conoscere la nostra struttura ed accrescere il senso di appartenenza.

Lo spirito di gruppo, l’affiatamento e il lavoro di squadra costruito e creatosi negli anni tra Segreterie Provinciali, Coordinamenti, Organizzazione Centrale e soprattutto tra i lavoratori è stato il ritratto del risultato ottenuto ben oltre le aspettative.

Ci preme ringraziare particolarmente i lavoratori “colleghi” che hanno riposto in noi vicinanza, collaborazione e fiducia, esprimo massima gratitudine per il sempre supporto offerto al Segretario Generale FP Claudia RATTI e il Segretario Generale Francesco PRUDENZANO, un sentito grazie a tutta la Segreteria di Coordinamento FP Regione Sardegna , al caro amico Giovanni OREFICE Segretario uscente, Veronica PERRIA Segreteria di Oristano, Hoder PUDDU Segreteria di Cagliari, Alessandro ROCCA, Marco PODDA e Alessio LOI, Giuseppe MANCA della Segreteria di Nuoro, Antonella CORRIAS Coordinatrice Regionale Dogane e Monopoli, Alessandra CAO, Salvatore CHIOCCA e

Giovanni A. SIRCANA, tutti insieme ci metteremo a lavoro per offrire un servizio meritevole ed adeguato alle realtà lavorative sincrone.

Nell’ accogliere con soddisfazione il risultato raggiunto, si rappresentano alcuni e parziali risultati ottenuti sul territorio Regionale con riserva di eventuali ricorsi:

Sedi di RSU del Ministero Difesa:

Ufficio del Genio Militare della Marina di La Maddalena n.3 seggi su 3, eletti Giovanni CASU, Carlo FERRACCIOLO e Roberto PIRREDDA;

Circolo Ufficiali M. n.1 seggi su 3, eletti/e Silvana FAVALE;

Scuole Sottufficiali M.M. di La Maddalena n.2 seggi su 7, eletti/e Andrea MASSARDO e Salvatorina LAI;

Comando Supporto Logistico di Cagliari 2 seggi su 5, eletti Francesco LASORSA e Giampaolo ARU;

Sezione del Genio Militare per la M.M. di Cagliari n.2 seggi su 3 (risultato parziale), elette/i Marta PILI e Massimiliano FIGUS;

14° Infrastrutture I. Cagliari n.2 seggi su 3, eletti Marco PODDA e Riccardo CUCCU;

Serico I. di Cagliari n.2 seggi su 3, eletti Andrea PISU e Ivan SANNA;

Cerimant I. di Cagliari n.1. seggi su 3 (risultato parziale), eletti Giuseppe DESSI’;

Comando Militare Esercito Sardegna di Cagliari 1 seggi su 3, elette/i Franca LORIA;

DDML di Cagliari 1. seggi su 3, elette/i Stefania DIANA;

Distaccamento 152° Fanteria I. di Nuoro n.1 seggi su 3, eletti Romano NOLI;

Poligono Capo San Lorenzo Salto di Quirra 1 seggi su 3, eletti Livio SCANU;

Poligono di Capo Frasca 1 seggi su 3, eletti Francesco PALMIERI;

Sedi di RSU Ministero della Giustizia:

Tribunale di Cagliari n.2 seggi su 7, eletti Hoder PUDDU con ampio consenso e Andrea MULAS;

Tribunale di Oristano 2 seggi su 5, eletti/e Sebastiano ZEDDA e Maurizia ARA;

Corte d’appello di Cagliari 1 seggi su 7, elette/i Francesca CARTA;

Procura di Cagliari 1 seggi su 5, eletti Pino COCCHIARO;

UEPE Cagliari-Oristano 1 seggi su 5, eletti Fabrizio FRAU;

Procura di Oristano 1 seggi su 5, elette/i Giuseppina IRDE;

Tribunale di Tempio Pausania 2 seggi su 5, eletti Anna Paola ZANDA e Gennaro TAIANI;

Sede di RSU Dogane e Monopoli:

Dogane di Sassari 1 seggi su 3, eletti Antonio DETTORI;

Monopoli di Cagliari 1 seggi su 5, elette/i Erminia MAMELI;

Sedi di RSU Ministero dell’Interno:

Prefettura di Cagliari 1 seggi su 5, elette/i Alessandra CAO;

Prefettura di Oristano 1 seggi su 5, elette/i Anna Paola SECHI;

Sedi di RSU INAIL:

Sede Inail di Oristano 1 seggi su 3, elette/i Antonella SANNA;

Sede di RSU INPS:

Sede di Oristano 1 seggi su 5, elette/i Maria Alessandra MELIS;

Sede di RSU ISPETTORATO DEL LAVORO:

Sede Cagliari – Oristano 1 su 7 seggi, elette/i Patrizia CAO;

Sede di RSU MINISTERO DELL’ ECONOMIA E FINANZE: