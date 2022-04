“Rinnovo rappresentanze sindacali nella sanità: Mariangela Campus della FSI-USAE ancora la più votata nell’AOU Sassari”

Si è concluso lo spoglio delle schede elettorali, anche nella sanità sarda , per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 2022-2025, che si sono svolte dal 05 al 07 aprile 2022. Per l’ottava volta consecutiva, Mariangela Campus, Segretaria Territoriale della Federazione Sindacati Indipendenti USAE, è stata la più votata in assoluto in tutta l’AOU Sassari , con 213 voti a conferma di un forte radicamento sul territorio e nell’azienda.

I risultati elettorali premiano il grande lavoro fatto dalla Segretaria Territoriale in tutti questi anni. “Se ancora una volta i dipendenti dell’azienda hanno scelto di darci la loro fiducia ci sarà una ragione”, spiega con soddisfazione Mariangela Campus, che non ha risparmiato il suo impegno quotidiano per la tutela dei lavoratori. “Questo importante risultato ci consente di portare avanti il nostro lavoro di salvaguardia dei lavoratori, soprattutto a seguito di due anni di pandemia che hanno messo a dura prova il sistema sanitario e i lavoratori stessi, molti dei quali non si sono recati a votare in quanto Covid-positivi. E’ fondamentale offrire risposte concrete in tempi rapidi” aggiunge Campus..

E conclude “Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno riconfermato il loro voto alla FSI-USAE, ai nuovi e ai vecchi elettori, a coloro che si sono impegnati in maniera diretta e concreta sia essi candidati che componenti delle commissioni elettorali: investiremo le nostre energie in una rappresentanza, come sempre, competente e attenta”.

Un premio che, aldilà delle immaginabili soddisfazioni, impegna ulteriormente, con più incisività e profondità, Mariangela Campus sul fronte della Sanità sassarese che ha necessità, è sotto gli occhi di tutti, di una vera e propria svolta organizzativa a tutela non solo dei dipendenti del comparto, ma soprattutto in difesa costante dei cittadini che necessitano di una seria, vera, puntuale e qualificata Assistenza Sanitaria di primo livello.