Rete Nazionale Scuole all’aperto

Vienna Cammarota (Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo):

“Oggi con gli studenti abbiamo abbracciato gli alberi.

Sono rimasta particolarmente colpita da questa scuola di Napoli.

Oggi con l’attività all’aperto i ragazzi ed i bambini hanno seguito la storia, la paleontologia, la geografia, la filosofia, la letteratura”.

Vienna Cammarota, anni 72, sarà la prima donna al mondo a camminare da Venezia a Pechino a piedi, per raccontare la Via della Seta nel contesto contemporaneo!

Daniela Irollo (Direttrice dell’Istituto Comprensivo “Carafa – Salvemini” di Napoli) :

“La nostra è stata la prima scuola in Campania ad aderire alla Rete Nazionale delle Scuole all’Aperto che vede capofila il Tredicesimo Circolo Didattico di Bologna e con ad oggi 120 scuole aderenti.

La Rete è nata durante la pandemia.

Il motivo principale è quello di sostenere la motivazione degli alunni, imparare secondo un’ottica laboratoriale nel convincimento che sia la motivazione che la crescita personale dei ragazzi possano essere mossi proprio attraverso questo tipo di attività sperimentale”.

E il 19 Aprile la camminatrice cilentana, in conferenza stampa a Napoli, presso lo Yacht Club Canottieri Savoia illustrerà le 15 Nazioni che attraverserà, i siti culturali che vedrà ed il luogo di partenza.

Una conferenza stampa che vedrà la presenza del Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia, Rosario Sanatnastasio.

Domani, 14 Aprile, Vienna Cammarota, Ambasciatrice Archeoclub D’Italia, sarà ricevuta a Roma dall’Ambasciatore del Kirgistan.

“I ragazzi dovrebbero usare i cellulari solo per le cose essenziali e dovrebbero incontrarsi con la natura, con altri giovani mantenendo le misure di sicurezza, incontrare il patrimonio culturale italiano.

Io ho sempre pensato che una scuola dovesse essere anche all’aperto perché si fa formazione sul campo e quando la formazione è sul campo significa che tu apprendi con le emozioni vissute sul posto e in quel momento.

Poi abbiamo abbracciato gli alberi perché l’abbraccio ci aiuta a sprigionare energia, favorisce la creatività, il pensiero.

Inoltre ho notato che gli insegnanti hanno creato degli angoli lungo il parco della scuola e dunque c’era l’angolo delle tecniche di socializzazione, l’angolo della filosofia, l’angolo della paleontologia, l’angolo della storia, l’angolo della lettura.

Ecco questo è davvero un modello di didattica innovativa e ringrazio i dirigenti, i docenti e tutti gli alunni.

Pochi minuti fa ho ricevuto un messaggio secondo il quale l’Università Cà Foscari di Venezia starebbe pensando di organizzare l’accoglienza con gli studenti alla mia partenza per la Cina in programma il 26 Aprile dal Lazzaretto Nuovo di Venezia.

Sarebbe davvero bello, grazie!”.

Lo ha affermato oggi, Vienna Cammarota, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia, di anni 72, a margine della scuola all’aperto creata dall’Istituto Comprensivo 42° Carafa Salvemini di Napoli.

Vienna Cammarota sarà la prima donna al mondo a percorrere a piedi la Via della Seta fino a Pechino.

La 72enne campana di Felitto, Parco Nazionale del Cilento, è reduce da una piccola impresa: 182 Km lungo la Via Regia delle Calabrie, la Napoli – Reggio Calabria dell’ ‘800, riscoperta con le sue antiche taverne, masserie, osterie ottocentesche, palazzi ducali, tracciati stradali di epoca romana, musei, da uno studio importante condotto da Luca Esposito, storico della cartografia del Regno di Napoli.

E Vienna, sulla schiena, aveva stampato l’itinerario della Via Regia delle Calabrie che ha incuriosito non poco tutti gli studenti presenti.

“Noi siamo una scuola di Napoli, dotata di uno spazio verde che stiamo attrezzando per dare la possibilità a tutti i ragazzi di usufruirne in libertà ma secondo una libertà organizzata in relazione agli obiettivi educativi della nostra scuola.

In piena pandemia, il nostro Istituto ha aderito alla Rete Nazionale di Scuole all’aperto – ha affermato Daniela Irollo, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 42° Carafa Salvemini di Napoli – che ha come capofila il Tredicesimo Circolo di Bologna. E’ una Rete che conta circa 120 scuole in tutta Italia.

Siamo stati i primi in Campania ad aderire. Cerchiamo di portare avanti questo progetto che non consiste soltanto nella scuola nel giardino, bensì in un percorso di carattere anche artistico e storico.

Ci siamo formati per mettere in pratica i principi didattici dell’outdoor education”.

Oggi, con Vienna Cammarota, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia e Guida Ambientale Escursionistica di Assoguide, gli alunni della nostra scuola gli alunni, divisi in gruppi hanno messo in pratica i principi della didattica all’aperto.

Gli alunni della scuola dell’infanzia, ad esempio, hanno svolto un percorso all’interno di un labirinto colorato realizzato con cartoni, scatole e materiali trovati in giardino.

Gli alunni della primaria, classi terze e quarte, hanno realizzato sul posto esempi di graffiti rupestri e hanno riprodotto la Grotta delle mani ritrovata in Patagonia, utilizzando le stesse tecniche usate dagli uomini primitivi.

Gli alunni delle medie hanno dato vita alla Giornata Olimpica del Lancio del Vortex.

Tutte iniziative che recuperano la socializzazione dando la possibilità ai ragazzi di vedere anche il Vesuvio e lo straordinario paesaggio di Napoli con il suo Patrimonio Culturale”.

E c’è molta curiosità su tutti quelli che saranno i dettagli del cammino sulla Via della Seta.

Il 19 Aprile conferenza stampa di Vienna Cammarota, con il Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia, Rosario Santanastasio, alle ore 12, presso il Real Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli.

E domani, 14 Aprile, la storica camminatrice sarà ricevuta a Roma dall’Ambasciatore del Kirgistan.