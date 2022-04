Regione Sardegna. Giagoni: “ricandidatura Solinas? Vediamo…”

Cagliari – “La ricandidatura di Solinas alle prossime regionali? Il presidente ha lavorato bene in questi anni, ma sono decisioni che vanno prese nei tavoli politici con tutti gli alleati e ora ci sono altre priorità. È ancora presto per pensarci”. Così alla ‘Dire’ Dario Giagoni, coordinatore della Lega in Sardegna, interviene dopo il vertice di maggioranza dello scorso lunedì, nel quale il governatore Christian Solinas ha ribadito ai segretari della coalizione che non correrà alle elezioni politiche del 2023, ma si ricandiderà a governare la Regione per altri cinque anni.

“Solinas ha lavorato bene e con impegno, ma la sua eventuale riconferma deve essere frutto di un accordo tra i vari partiti che compongono la coalizione- ribadisce Giagoni-. E sottolineo che anche la Lega ha persone capaci che possono ambire a governare la Sardegna. Un bilancio della legislatura? Questa amministrazione regionale ha dovuto affrontare sfide enormi- dalla pandemia alla crisi energetica e occupazionale- oltre ad occuparsi delle vertenze storiche lasciate dai precedenti esecutivi. Adesso ci attendono due anni dove dobbiamo mettere una marcia in più per portare a casa quanto promesso ai sardi in campagna elettorale”.

Fonte: Agenzia DIRE