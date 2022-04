“Con entusiasmo abbiamo aderito a questa iniziativa. L’Abruzzo è tra le poche regioni del Centro-Sud a non avere una mafia autoctona, ma l’attenzione deve essere sempre alta. La mafia non è una questione territoriale”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in occasione della presentazione del programma per il 30° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

stc/tvi/gtr