Quartu Sant’Elena – Deferito in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale un 35enne

Stanotte a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per minaccia a pubblico ufficiale, un 35enne etiope residente a Quartu, mediatore culturale, incensurato. Questi, in evidente stato di ubriachezza, dopo aver rifiutato le cure del personale del 118 intervenuto a richiesta degli operatori della vigilanza di un locale notturno di via Brigata Sassari, era stato invitato dagli stessi a rientrare a piedi presso la sua abitazione poco distante. In tale contesto i militari nel frattempo intervenuti, nel tentativo di farlo desistere dal mettersi alla guida del proprio veicolo, non manifestando egli di essere in condizioni di poter guidare, sono stati vivacemente minacciati, motivo per il quale l’uomo è stato accompagnato in caserma e successivamente trasportato a cura del 118 presso il Policlinico Universitario di Monserrato, dov’è stato refertato per delle lievi escoriazioni che l’uomo di era provocato a seguito di una caduta, conseguente alla condizione di alterazione psicofisica nella quale ubriachezza lo aveva condotto.