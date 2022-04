Quali sono le professioni più remunerative degli ultimi anni?

Negli ultimi anni sono nati numerosi lavori che possiamo considerare completamente nuovi, che hanno a che fare con l’ambito del web e che presentano notevoli vantaggi, in quanto si possono gestire a distanza. Siamo però sicuri che siano queste le professioni meglio pagate in Italia? A quanto pare non proprio: tra i lavori più remunerativi degli ultimi anni continuiamo a trovare mestieri tradizionali come quello del notaio e del medico. È interessante notare comunque come nella stragrande maggioranza dei casi sono i liberi professionisti a guadagnare maggiormente, a differenza dei dipendenti che invece ricevono compensi inferiori.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono i lavori più interessanti di questi ultimi anni: quelli che permettono di guadagnare di più e condurre una vita agiata.

Liberi professionisti: gli autonomi guadagnano più dei dipendenti

Come abbiamo accennato, gli autonomi con Partita IVA guadagnano in media di più rispetto ai dipendenti. È vero che bisogna considerare il rischio d’impresa, l’assenza di ferie e di copertura per malattia e via dicendo, ma è altrettanto vero che al giorno d’oggi il lavoro del freelance merita sicuramente di essere preso in considerazione.

advertisement

Chi non può rientrare nei regimi fiscali di vantaggio per via del fatturato superiore alla soglia, può comunque contare sulla possibilità di usufruire dei servizi di consulenza fiscale online senza doversi rivolgere ad un commercialista che chiede tariffe ben più elevate. Pensiamo ad esempio alla piattaforma Fiscozen, che è tra le più consigliate del momento: l’intera gestione della Partita IVA avviene online e per il pacchetto completo si spende molto meno rispetto allo standard.

Le professioni più remunerative del momento

Fatte queste doverose precisazioni, vediamo adesso quali sono le professioni più remunerative del momento:

# Notaio

Tra le prime posizioni della classifica continuiamo a trovare il lavoro del notaio, che rimane dunque tra i più remunerativi in assoluto. Il notaio è un libero professionista, al quale lo Stato ha conferito delle funzioni e degli obblighi speciali, del tutto esclusivi. Proprio per questo motivo, è uno dei lavori che consente di guadagnare di più, con una media di ben 265.000 euro lordi all’anno.

# Medico

Anche la professione del medico è tra le più pagate in Italia e la cosa non sorprende poi più di tanto. Bisogna però considerare che a guadagnare veramente bene sono coloro che esercitano in libera professione, perché il semplice lavoro da dipendenti (seppur pubblici) non offre una remunerazione sorprendente.

# Farmacista (titolare)

Tra le professioni più remunerative degli ultimi anni troviamo anche quella del farmacista. Anche in tal caso però è bene precisare che sono i titolari di un’attività a guadagnare in modo considerevole, mentre i dipendenti devono per così dire accontentarsi. Un libero professionista titolare di una farmacia guadagna in media 60.000 euro l’anno.

# Web marketing manager

Per quanto riguarda le nuove professioni cui accennavamo, il web marketing manager è tra quelli che guadagnano di più attualmente. Parliamo di una media di circa 57.000 euro lordi l’anno, che non è niente male considerando la tipologia di lavoro e l’assenza di titoli di studio necessari per occupare tale posizione.