Presentata oggi la prima edizione di “ProssimamMente – La scuola intorno a noi”

La città che diventa scuola, la scuola che diventa città.

È lo spirito di ProssimaMente, l’iniziativa in programma a Cagliari dal 12 al 15 maggio che sviluppa l’idea di una pedagogia di comunità, capace cioè di affrancarsi dalle mura scolastiche per approdare nei parchi, nei centri di cultura, negli spazi ricreativi e istituzionali della città.

Saranno quattro giorni di laboratori, tavole rotonde, spettacoli, sport e innovazione, organizzati dall’Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2, capofila di un progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di via Stoccolma, il Liceo Scientifico Pacinotti, l’Istituto di Istruzione Superiore “Giua” Cagliari e il CPIA Cagliari.

Sono oltre 100 le attività previste che avranno luogo tra le scuole coinvolte e l’Ex Vetreria, il centro sociale ExMé, il Parco di Terramaini, Casa Saddi e il Palazzo della Municipalità di Pirri.

Un lungo fine settimana in cui la scuola si apre al territorio, coinvolgendo decine di soggetti tra associazioni, centri di ricerca, artisti, sportivi e specialisti dell’educazione, con l’obiettivo di portare in Sardegna le buone pratiche della pedagogia da tutta Italia.

A partire da oggi, sul sito www.prossimamente.net, è possibile prendere visione di ogni singola iniziativa e prenotare uno o più posti.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, con particolare riferimento al mondo della scuola: dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori.

Nel dettaglio, sono 120 le proposte messe in campo:

73 laboratori, 12 tra tavole rotonde e conferenze, 16 mostre, 19 spettacoli.

Inviti a tutte la scuole della Sardegna saranno inviati tramite l’Ufficio scolastico regionale e una prima risposta è già arrivata da tutti i territori.

ProssimaMente è patrocinato da:

Comune di Cagliari, Municipalità di Pirri e Città Metropolitana,

istituzioni concretamente impegnate nello studio di azioni amministrative volte a promuovere il cosiddetto “paesaggio di apprendimento“.

Un luogo aperto e inclusivo in cui tutta la comunità viene coinvolta nella formazione dei suoi giovani.

Il mondo della scuola è stato tra i più duramente colpiti dalle restrizioni di questi due lunghi anni pandemici, che hanno messo a nudo vecchie e nuove criticità del sistema formativo.

Bambini e adolescenti sono stati privati della socialità e di relazioni ampie per lunghi periodi.

Con un impatto psicologico di cui ancora non conosciamo bene le dimensioni.

ProssimaMente vuole essere un modo per ripartire, per guardare al futuro con fiducia, nel segno dell’innovazione.

Il progetto affonda le radici nel Patto educativo di comunità di Pirri, siglato nel 2021 dall’Istituto Comprensivo di Pirri 1 e 2 (che già aveva messo in rete associazioni culturali, sportive, onlus e cooperative sociali attive nel panorama metropolitano) e prima ancora nel progetto Scuola Senza Zaino, che dal 2016 vede la scuola di Pirri in prima linea come polo di riferimento per la Sardegna.

Un bagaglio d’esperienza di oltre cinque anni improntato:

sulla trasformazione degli ambienti di apprendimento,

sul contributo alla crescita della comunità educante,

sulla formazione del corpo docente.

Dal 12 al 15 maggio, a Cagliari, il mondo della scuola si apre alla città grazie a ProssimaMente – La scuola intorno a noi.

