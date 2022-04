Promocamera propone il corso sul controllo di gestione in azienda

Per gestire bene un’azienda è necessario usare il controllo di gestione.

Per supportare le imprese nell’utilizzo degli strumenti della pianificazione, della gestione e del controllo di impresa, Promocamera propone il corso “Il controllo di gestione – istruzioni per l’uso” che si svolgerà in presenza il 12 e 13 aprile prossimo.

Il controllo di gestione è infatti il processo attraverso il quale è possibile, a prescindere dal settore di mercato in cui si opera, assicurarsi che le risorse vengano acquisite ed impiegate in modo efficace ed efficiente, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Durante il corso verranno utilizzati programmi esecutivi di controllo realizzati in excel, utili per l’applicazione del controllo di gestione nella propria azienda.

Informazioni ed iscrizioni su www.promocamera.it o contattando gli uffici allo 079/2638824.