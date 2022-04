Prevenzione ANT con Rilastil: tour in cinque tappe

Grazie al sostegno di Rilastil, un tour in cinque tappe per la prevenzione ANT

Prevenzione ANT con Rilastil:

Per una pelle sana e protetta

Grazie al sostegno di Rilastil, un tour in cinque tappe per la prevenzione dei tumori della cute con Fondazione ANT

Partirà da Milano il 3 maggio, proprio in occasione della Milano Beauty Week, il progetto:

“Per una pelle sana e protetta #ALSOLERESPONSABILMENTE” sostenuto da Rilastil e sviluppato insieme a Fondazione ANT per la prevenzione dei tumori della cute.

Il brand, nato 50 anni fa in seno a Istituto Ganassini e da sempre sinonimo di efficacia e sicurezza dermatologica, ha scelto la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere per varare il progetto di diagnosi precoce in partnership con Fondazione ANT, realtà non profit che da oltre quarant’anni si occupa di assistenza medico-specialistica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore e di prevenzione oncologica:

grazie al sostegno di Rilastil, tra maggio e giugno i professionisti della Fondazione offriranno alla cittadinanza 528 controlli dermatologici gratuiti a bordo dell’Ambulatorio Mobile ANT, in cinque grandi città italiane.

Le visite dermatologiche saranno effettuate con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche.

La dermatoscopia è una metodica dermatologica non invasiva che permette di esaminare le caratteristiche delle strutture pigmentate dell’epidermide, non apprezzabili alla semplice ispezione a occhio nudo.

Il melanoma in particolare è un tipo di tumore molto aggressivo che può nascere sulla cute, a volte su un nevo preesistente, congenito o acquisito, ma anche nelle mucose e nell’occhio.

Ogni anno, in Italia, fa registrare 7.000 nuovi casi e 1.500 decessi.

La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni e per un 20% colpisce purtroppo anche soggetti tra i 15 e i 39 anni.

Il tour, che si rinnova per il secondo anno dopo la prima edizione del 2019, toccherà le città di Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino.

A Milano saranno a disposizione (su prenotazione) 144 visite dermatologiche a bordo dell’Ambulatorio Mobile ANT collocato in piazza Missori da martedì 3 a domenica 8 maggio.

Per info e prenotazioni sulla tappa di Milano www.ant.it oppure chiamare il numero 349 6692160 operativo da lunedì 11 aprile nei giorni feriali dalle ore 10 alle 13.

“La pelle, organo più esteso del corpo umano, è vitale per il nostro benessere.

Da sempre Rilastil si impegna a proporre formulazioni che proteggono al meglio la pelle dai raggi solari – commenta Vittoria Ganassini, Responsabile Corporate Social Responsibility di Istituto Ganassini -.

La partnership con Fondazione ANT contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema di un’esposizione al sole attenta ogni giorno.

Per noi essere responsabili significa ricordare sempre quanto sia importante proteggersi dai raggi solari, con un prodotto specifico per qualsiasi esigenza dermatologica.”

“Considero da sempre molto preziosa l’attività di prevenzione oncologica che da oltre 15 anni offriamo gratuitamente alla cittadinanza – commenta Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT– anche grazie al sostegno e alla triangolazione con partner privati e aziende virtuose come Rilastil – Istituto Ganassini che scelgono di occuparsi del benessere delle comunità in cui operano.

Sono attività necessarie a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui l’epidemia Covid-19 ha forzatamente messo in secondo piano tante patologie, di cui temo si potrà vedere la ricaduta, in tutta la sua gravità, in un prossimo futuro.

TAPPE

Milano, 3-8 maggio

Firenze, 10-13 maggio

Roma, 16-19 maggio

Bologna, 25-28 maggio

Torino, 8-11 giugno

ISTITUTO GANASSINI: ECCELLENZA, INNOVAZIONE, SICUREZZA E PROTEZIONE DELLA PELLE

Da più di 80 anni questa è la filosofia che guida la crescita di Istituto Ganassini, gruppo dermocosmetico italiano fondato nel 1935 dal Professor Domenico Ganassini.

Oggi i metodi e il rigore di allora vengono applicati alla formulazione di prodotti cosmetici e di igiene personale, sviluppati in stretta collaborazione con dermatologi, pediatri e ginecologi.

Istituto Ganassini è un’azienda leader nel settore che, insieme alle sue consociate italiane ed estere, è presente in 89 Paesi.

Parte integrante della storia e del presente è l’impegno costante nella ricerca avanzata: uno staff di esperti ricercatori realizza prodotti dove unicità ed efficacia delle formule si sposano a tollerabilità e gradevolezza.

Da ottobre 2021 Istituto Ganassini è diventato Società Benefit. https://www.ganassinicorporate.com/it/home/ – https://rilastil.com/it

Profilo Fondazione ANT Italia ONLUS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 144.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria).

Ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 23 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia.

Sono complessivamente 491 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario.

Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato.

A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.

Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 225.000 pazienti in 88 province italiane.

Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile – BUS della Prevenzione.

Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale.

ANT opera in Italia attraverso 111 delegazioni e 64 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva.

Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione.

Prendendo come riferimento il 2020, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (29%) al contributo del 5×1000 (25%) a lasciti e donazioni (20%).

Il 19% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici.

Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro.

La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5×1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).